Reutlingen (ots) - Am Mittwoch, 29. November lädt iPoint-systems zur fünften Fachtagung "Conflict Minerals & Sustainable Supply Chain" nach Filderstadt bei Stuttgart ein. Die Veranstaltung im Kultur- und Kongresszentrum FILharmonie Filderstadt dauert von 9 bis 17 Uhr und richtet sich an alle Verantwortlichen, die in ihrem Unternehmen mit Konfliktmineralien, REACH, RoHS, CSR und weiteren Aspekten im Bereich umweltbezogener und sozialer Produktkonformität sowie nachhaltiger Beschaffung und nachhaltigen Lieferketten zu tun haben - von Qualitätsmanagern und Unternehmensjuristen über Einkäufer und Compliance Officer bis hin zu Produktentwicklern, Produktmanagern und Supply Chain Managern.



Auf der diesjährigen Tagung sprechen namhafte Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Recht über die gesetzlichen Rahmenbedingungen und unternehmerischen Herausforderungen nachhaltiger Produkte, nachhaltiger Wertschöpfungsketten und nachhaltiger Marken. Neben Konfliktmineralien stehen Themen wie moderne Sklaverei, RoHS, REACH, CSR und Circular Economy auf der Agenda. Auch Lösungsansätze und Good-Practice-Beispiele werden auf der Tagung vorgestellt.



Noch bis zum 22. November können sich Interessierte über http://www.ipoint-systems.com/de/fachtagung-2017 anmelden und weitere Informationen zum Programm abrufen.



Über iPoint



Die iPoint-systems gmbh ist weltweit führender Experte für Software und Dienstleistungen in den Bereichen Produktkonformität, Prozesskonformität und Nachhaltigkeit. Die Lösungen dienen der Sammlung, Verarbeitung, Verwaltung und Berichterstattung von Daten über das gesamte Wertschöpfungsnetzwerk hinweg. Zehntausende Unternehmen aus verschiedenen Branchen vertrauen der Kompetenz und Expertise von iPoint, wenn es darum geht, Regularien wie REACH, RoHS, ELV, Anti-Sklaverei- und Konfliktmineralien-Gesetze einzuhalten sowie andere Anforderungen im Bereich umweltbezogener und sozialer Produkt- und Prozess-Compliance sowie Nachhaltigkeit zu erfüllen. Für die Lösungen, Dienstleistungen und Prozesse ist iPoint mehrfach ausgezeichnet und zertifiziert.



