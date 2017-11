Erlangen/Wolfsburg (ots) -



Die Kreativagentur SCHACHZUG kreierte für die Volkswagen AG einen Emotional Intelligence Showcase, bei dem der Nutzer mit seinem Unterbewusstsein seine Fahrzeug- und Farbauswahl trifft. Der sogenannte "Intuitive Car Finder" macht den Findungs- und Entscheidungsprozess für ein Fahrzeug zu einem neuen Erlebnis.



Auf der IAA in Frankfurt kam der "Intuitive Car Finder" das erste Mal zum Einsatz. Der Fahrzeugberater der Zukunft begeisterte durch das Eintauchen in eine völlig eigene Welt und auch durch die treffsicheren Ergebnisse. Oftmals kamen Interessierte bereits mit einem bestimmten Fahrzeugwunsch im Kopf zum Stand. Und tatsächlich - der Intuitive Car Finder bestätigte meist, dass das Modell zu den unterbewussten Wünschen und Bedürfnissen der Interessenten passt.



Um herauszufinden, welches Modell am geeignetsten ist, begibt sich der Nutzer bequem in einem Stuhl sitzend für ca. fünf Minuten in einen virtuellen Markenraum. Nach einer kurzen Erklärung zum "Intuitive Car Finder" durch die Synchronstimme von Optimus Prime, startet der eigentliche Entscheidungsprozess, der wie ein Kinobesuch anmutet. Dabei dienen emotionale Szenen, die übrigens ganz ohne Auto auskommen, als neuronale Stimuli. Mittels EEG Tracking werden die Reaktionen des Gehirns gemessen; ein AI-Algorithmus ordnet die emotionale Wahrnehmung dann einem passenden Modell zu. Und schon sieht der Nutzer in 3D, welches Fahrzeug sein Unterbewusstsein in welcher Farbe gerne wählen würde.



Ron Schneider, Creative Director und Inhaber der Agentur SCHACHZUG, sagt: "Dieses Projekt ist ein echter Vorgeschmack auf erlebbare und individualisierte Zukunftstechnologien. Der Mensch wird dabei nicht durch diese ersetzt, sondern er vernetzt sich immer mehr mit ihnen. Ob Facebook oder Elon Musk, das Interesse an E.I. Emotional Intelligence Lösungen ist groß. Denn sie bergen unendlich viele Möglichkeiten, das Leben der Menschen effizient und sinnvoll zu vereinfachen. Wir danken Volkswagen sehr für das Vertrauen in uns und freuen uns über den Erfolg dieses Schachzugs."



Nach dem erfolgreichen Einsatz in Frankfurt wurde der Intuitive Car Finder zwischenzeitlich auch auf der Motorshow in Tokio präsentiert.



Die Kreativagentur SCHACHZUG mit Sitz in Erlangen berät und unterstützt ihre Kunden im Bereich hybrider Kommunikation, also der gezielten Kombination von analogen und digitalen Maßnahmen. Hierfür greift SCHACHZUG auf strategischer Ebene auf sein KnowHow und Netzwerk im Bereich Trendforschung und Innovationsmanagement zurück. Im kreativen Bereich vereint SCHACHZUG seine Expertise aus klassischen Inszenierungen und Kampagnen mit interdisziplinärer Digitalkompetenz. Dafür wurde SCHACHZUG mit dem FAMAB Award 2016 als Best Craft im Bereich Best Media ausgezeichnet. Auf die Erlanger Agentur vertrauen automotive Brands wie Volkswagen und Mercedes, Technologie-Konzerne wie Microsoft und Fujitsu und auch Premium-Klienten wie Louis Vuitton Moët Hennessy und Sofitel.



