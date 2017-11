London (ots/PRNewswire) -



Vor dem "Customer Experience Management in Telecoms Global Summit" konnte CX Network mit vier Referenten aus den Schwellenländern sprechen, darunter Vertretern aus Mexiko, Brasilien, Namibia und den Vereinigten Arabischen Emiraten, um den Bericht über Schwellenländer zu erstellen. Hier können Sie den Bericht herunterladen > http://bit.ly/2Ar9Gea.



Er enthält Einblicke von Patricia Davidson, Director CX Insights & Strategy bei AT&T in Mexiko, Andre Kriger, Vice President für Kundenbetreuung von Telefonica Brasilien, Alvin Korkie, CCO von Mobile Telecommunication Ltd. in Namibia und Imran Malik, Senior Director MS Delivery Management der Firma du in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dieser Bericht machte die Herausforderungen sichtbar, denen sie sich gegenüber sehen, wenn es darum geht, den Verbrauchern in ihren Regionen positive Kundenerfahrungen zu bieten, die Faktoren, die den Wandel in der Region vorantreiben, die neuen Technologien, die sie jetzt nutzen, um ein nahtloses End-to-End-Kundenerlebnis zu schaffen, die wichtigsten Veränderungen in der Branche in den letzten fünf Jahren, die sich darauf auswirkten, wie sie an das Thema Kundenerlebnis herangehen, und die nächsten Schritte, die sie zur Verbesserung ihrer Kundenerlebnisstrategien unternehmen.



Patricia von AT&T in Mexiko umreißt, wie sie jetzt "von einer Industrie, die immer produktbezogen war, zu einer kundenorientierten Industrie übergehen". Andre von Telefonica Brasilien erwähnt: "Wir arbeiten sehr hart daran, diesen Übergang zu digitalen Diensten zu unterstützen."



Alvin von Mobile Telecommunication Ltd in Namibia sagt: "In Afrika liegt die Herausforderung darin, den Verbrauchern bezahlbare Handys mit Datenzugriff zur Verfügung stellen zu können." Imran von der Firma du in den Vereinigten Arabischen Emiraten erläutert: "Ohne einen integrierten digitalen Denkprozess für das Telekommunikationsgeschäftsmodell wird das Thema Kundenerfahrung wahrscheinlich ins Stocken geraten oder gar scheitern."



Das vollständige Programm, die Veranstaltungsdetails und die Anmeldeinformationen über das globale Gipfeltreffen CEM in Telecoms finden Sie auf https://www.customerexperienceevent.com, Tel. +44(0)207-036-1300 oder E-Mail enquire@iqpc.co.uk.



OTS: CX Network newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121647 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121647.rss2