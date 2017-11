Zürich - Die Globalisierung schreitet immer weiter voran und entsprechend unübersichtlich ist das Anlageuniversum für institutionelle Anleiheninvestoren. Mit der aktuellen, 53 Staaten umfassenden Länderstudie nimmt das unabhängige Schweizer Bonitätsinstitut Independent Credit View AG (I-CV) erneut die Kreditqualität von Industrienationen und Schwellenländern unter die Lupe.

Für institutionelle Anleger und Risikomanager sind die Bonitätseinstufungen ein wichtiger Gradmesser, um künftige Anlageentscheidungen breit abzustützen. Denn die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen differenzieren auch innerhalb der Regionen stark - wie sich bereits im geographisch kleinen Euro-Raum zeigt.

Die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist in der Wirtschaft angekommen. Ein positiver Wachstumstrend mit steigenden Investitionen und zunehmender Kreditvergabe sind Belege dafür. Darauf abgestützt stabilisieren sich die Schuldenstände der Industrienationen mehrheitlich. Sie verbessern sich trotz enormer Fortschritte bei der Reduktion von Defiziten in den Staatshaushalten allerdings nur punktuell. "Die Staaten befinden sich in einem ‚Sweet Spot', welcher eine deutlichere Reduzierung der hohen Schuldenlast erlauben würde. Unsere Analysen zeigen, dass die Staatsschuldenquoten (Schulden im Verhältnis zum Brutto-Inlandprodukt) global immer noch auf historisch sehr hohem Niveau verharren. Daraus resultiert die Gefahr, dass die Schuldenstände zusammen mit dem aktuellen Ausgabeverhalten wenig Spielraum lassen bei einem etwaigen Zinsanstieg, für Sonderlasten (zum Beispiel Sanierung von Banken & Rentensystemen) oder bei konjunkturellen Schwächen. Besonders exponiert bleiben die hochverschuldeten Peripherieländer in Europa", so René Hermann, Lead-Autor der I-CV Länderstudie.

Entkopplung Ratingeinstufungen von Fundamentaldaten

Der Faktor Schuldendynamik ist einer von zahlreichen Treibern der Kreditqualität, die I-CV zur Ergebnisermittlung heranzieht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...