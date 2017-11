München (ots) -



Ein blinder Ex-Polizist und ein Taxifahrer mit Berliner Schnauze treffen im nächtlichen Wien aufeinander. Aus einer kuriosen Zufallsbegegnung entsteht ein ungleiches Ermittlerduo, das sich unversehens mitten in einem Mordfall wiederfindet ... Am 6. November 2017 fiel in Wien die erste Klappe zu "Blind ermittelt" (AT). Unter der Regie von Jano Ben Chaabane ("Culpa - Niemand ist ohne Schuld") stehen neben Philipp Hochmair und Andreas Guenther u.a. auch Stipe Erceg, Patricia Aulitzky, Johannes Silberschneider, Anna Rot, Jaschka Laemert, Barbara Prakopenka und Michael Edlinger vor der Kamera von Tobias Koppe. Gedreht wird bis Mitte Dezember in Wien und Umgebung.



Zum Inhalt:



Der ehemalige Wiener Chef-Inspektor Alexander Haller (Philipp Hochmair) trägt eine schwere seelische Last mit sich: Er glaubt, dass ihm der Bombenanschlag gegolten hat, bei dem seine Lebensgefährtin, die Staatsanwältin Kara Hoffmann (Anna Rot), ums Leben kam. Haller, der schwer verletzt überlebte, ist seither blind. Ausgerechnet der mutmaßliche Drahtzieher von damals überzeugt ihn davon, dass der wahre Täter noch auf freiem Fuß ist - und gibt Hallers Leben dadurch wieder einen Sinn. Haller ermittelt nun ohne Polizeimarke und mit unkonventionellen Methoden an Karas letztem Fall. Während ihn seine Nachfolgerin Laura Jander (Jaschka Laemert) raushalten will, heuert er den vorbestraften Berliner Taxifahrer Nikolai Falk (Andreas Guenther) als Assistenten an. Die Spur führt zu einem Mädchenhändler-Ring ...



"Blind ermittelt" (AT) ist eine Produktion der Mona Film (Produzenten: Thomas Hroch und Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mit der ARD Degeto für Das Erste und dem ORF, mit Unterstützung des Fernsehfonds Austria und des Fernsehfonds Wien. Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl für die ARD Degeto sowie bei Andrea Bogad-Radatz und Nina Fehrmann-Trautz für den ORF. Regie führt Jano Ben Chaabane, das Drehbuch stammt von Ralph Werner und Don Schubert.



