Der Autozulieferer Norma kann sich über ein dickes Umsatzplus freuen. Besonders in der Region Asien-Pazifik boomt das Geschäft mit der Autoindustrie. Auch in Europa steigerte das Unternehmen die Produktion

Beim Zulieferer Norma boomt das Geschäft mit der Autoindustrie in Asien und Europa. Der Hersteller von High-Tech-Leitungen und Befestigungsschellen steigerte seinen Umsatz in der Region Asien-Pazifik in den ersten neun Monaten um mehr als 50 Prozent, wie Norma am Mittwoch mitteilte. Dazu habe auch die neue chinesische Tochtergesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...