FRANKFURT (Dow Jones)--Das Volumen der jüngsten Platzierungen von SAP-Aktien durch Mitgründer und Aufsichtschef Hasso Plattner sowie mit ihm verbundener Unternehmen sind durch Pflichtmitteilungen jetzt auf rund 415 Millionen Euro konkretisiert worden. Plattner nutzte dabei die günstige Kursentwicklung der SAP-Aktie, die am 1. November ein Allzeithoch von 100,70 Euro erreichte. Zuvor hatte sie erstmals die Marke von 100 Euro übersprungen.

So gab die Hasso Plattner Fund GmbH & Co KG im Rahmen einer außerbörslichen Platzierung am 6. November Papiere für insgesamt rund 245 Millionen Euro ab. Sie seien für je 98 Euro verkauft worden, hieß es in einer Pflichtmitteilung. Zum gleichen Preis und am gleichen Tag gab die HP Endowment GmbH & Co KG Aktien für 122,4 Millionen Euro ab.

Die Sabine Plattner GmbH & Co Beteiligungs-KG verkaufte bereits am 2. November ebenfalls außerhalb eines Handelsplatzes Aktien zu je rund 99,08 Euro, in Summe für 47,6 Millionen Euro. Laut SAP-Internetseite halten Plattner und die anderen Gründer 13 Prozent an dem Unternehmen. Die jetzt verkauften knapp 4,3 Millionen Aktien entsprechen 0,3 Prozent des Grundkapitals. SAP ist mit rund 122 Milliarden Euro das Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung in Deutschland.

Am Markt nahm man die Platzierungen der SAP-Papiere gelassen auf. Bereits am Vortag hatte ein Händler gesagt, dies sei ein bekanntes Vorgehens Plattners zur Finanzierung seiner anderen Aktivitäten. "Viele institutionelle Anleger werden sich über das Volumen freuen, weil sie damit ohne großen Impact in SAP einsteigen können", sagte ein Händler.

