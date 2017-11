-------------------------------------------------------------- Mehr Infos zu CED http://ots.de/i9x5s --------------------------------------------------------------



Die vyoapp® stellt Informationen zu chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) bereit, die Betroffene und ihre Angehörigen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa unterstützen. Ab sofort ist die vyoapp® für jeden kostenfrei im Apple App Store und Google Play Store erhältlich.



Apps erleichtern uns den Alltag: Sie zeigen uns den Weg, informieren uns über die wichtigsten Neuigkeiten oder sind einfach spielerischer Zeitvertreib. All das verbindet nun auch eine App speziell für CED-Betroffene, ihre Angehörigen und Interessierte. Die vyoapp® vermittelt in nutzerfreundlichem Design Wissenswertes rund um das Thema chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Neben informativen Fakten über Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, enthält die vyoapp® auch einen Arztfinder mit Erinnerungsfunktion, Erfahrungsberichte von Betroffenen und klärt über Behandlungsmöglichkeiten auf. Mit der DarmCam, einer interaktiven Reise durch den Darm und dem QuizRad bietet sie zudem die Möglichkeit, die Erkrankung auf spielerische Art und Weise kennenzulernen und die Aufenthalte im Wartezimmer zu verkürzen. Die Inhalte der App werden regelmäßig ergänzt und aktualisiert, damit beim Durchstöbern keine Langeweile aufkommt und der Anwender auf dem neusten Stand bleibt. Die vyoapp® ist kostenfrei im Apple App Store und Google Play Store erhältlich.



