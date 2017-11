BERLIN (Dow Jones)--Autos deutscher Hersteller stehen laut TÜV-Report 2018 beim Termin für die Hauptuntersuchung besonders für Zuverlässigkeit: Der Mercedes SLK siegte im aktuellen Report in der Altersgruppe der dreijährigen Fahrzeuge, wie der Verband der Technischen Überwachungsvereine (VdTÜV) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Bei den Fünfjährigen fuhr mit der B-Klasse ein weiterer Mercedes auf die Siegerbühne. Auch die ersten Plätze der älteren Fahrzeuge gingen an einen Schwaben: Der Porsche 911 gewann jeweils in den Altersgruppen zwischen sieben und elf Jahren.

Die Schlusslichter bilden laut TÜV der Kia Sportage (drei Jahre), Peugeot 206 (fünf Jahre), Chevrolet Aveo (sieben Jahre), Chevrolet Matiz (neun Jahre) und Ford Ka beziehungsweise Ford Galaxy (11 Jahre). "Wir gratulieren den Gewinnern. Die Hersteller Mercedes und Porsche bleiben auch 2018 das Maß aller Dinge beim TÜV-Report", erklärte VdTÜV-Geschäftsführer Joachim Bühler.

Keine Plakette ohne Update

An insgesamt einem Drittel aller Pkw stellte der TÜV demnach Mängel fest. Die durchschnittliche Quote erheblicher Mängel über alle Altersklassen betrug den Angaben zufolge 19,9 Prozent, im Vergleich zum letzten TÜV-Report war das eine leichte Steigerung um 0,2 Punkte. Zwei Drittel (66,1 Prozent) der geprüften Fahrzeuge waren mängelfrei. Besonders oft beanstandeten die TÜV-Experten demnach defekte Beleuchtungen, mangelhafte Bremsen, Probleme am Fahrwerk, Ölverlust und schadhafte Auspuffanlagen.

Vom Software-Update betroffene Fahrzeuge erhalten laut TÜV einen "erheblichen Mangel", wenn sie nicht an der Nachrüstung teilnehmen. Innerhalb von vier Wochen müsse das Update nachgeholt werden. "Wir empfehlen daher allen betroffenen Fahrzeughaltern einer Aufforderung zur Nachrüstung des Software-Updates unbedingt nachzukommen", erklärte Bühler.

Der TÜV-Report hat den Anspruch, Stärken und Schwächen der 225 gängigsten Pkw-Modelle auf deutschen Straßen darzustellen. Mehr als 10 Millionen Hauptuntersuchungen wurden den Angaben zufolge von Juli 2016 bis Juni 2017 ausgewertet.

