Das World Gold Council hat ausgewertet, in welchem Land Privatpersonen das meiste Gold kaufen. Deutschland hat dabei den Spitzenplatz erobert. Offenbar ist hier der Glaube an Gold am größten.

Aufholjagd begann mit der Finanzkrise!

Bei den offiziellen Goldreserven belegt Deutschland hinter den USA den zweiten Platz. In Wahrheit ist man aber nur Dritter, haben doch die Chinesen jüngst klar gemacht, dass sie die größten Goldreserven der Welt besitzen (mehr hier). Das World Gold Council als Statistik-Institution im Goldbusiness hat nun errechnet, in welchem Land die meisten Privatpersonen Gold kaufen. In absoluten Zahlen liegen Chinesen und Inder in dieser Statistik stets vorn. Pro Kopf liegt aber 2016 erstmals Deutschland an der Spitze. Im vergangenen Jahr kaufte statistisch gesehen jeder Deutsche fast 1,5 Gramm. Natürlich gibt es viele, die gar keines besitzen. Das wiederum spricht für einen festen Supporter-Kreis, der auf Gold als langfristige Wertanlage setzt. Der Aufstieg in die ...

