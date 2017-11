Berlin (ots) -



"Mach für mich Bittgebete! Bitte, mein Lieber, bete für mich!" Anis Amri sitzt im Führerhaus des gestohlenen Scania-Sattelzuges, als er die Sprachnachricht mit seinem Smartphone des taiwanesischen Herstellers HTC aufnimmt. Neben ihm die Leiche des LKW-Fahrers. Amri wartet. Die Ampel am Berliner Breitscheidplatz zeigt Rot. Es ist exakt 20.00 Uhr, als der 24-jährige Tunesier auf die Senden-Taste drückt. Sein Anleiter am anderen Ende des Chats, ein Führungskader des sogenannten Islamischen Staates, wird nicht mehr antworten. Das Signal springt auf Grün. Amri gibt Gas. Er lenkt den stahlbeladenen Sattelzug direkt in eine Budengasse des quirligen Weihnachtsmarktes neben der Gedächtniskirche. Sekunden später sind elf weitere Menschen tot und über 60 Menschen verletzt.



Das Attentat im Advent 2016 ist der schwerste islamistische Terroranschlag, der Deutschland bisher getroffen hat. Seine Nachwirkungen erschüttern bis heute das Land. WeltN24-Herausgeber Stefan Aust und sein mehrfach preisgekrönter Co-Regisseur Helmar Büchel hatten bereits am 19. Dezember 2016 - unmittelbar nach dem Terroranschlag - damit begonnen, die Hintergründe aufzuklären. Aust und Büchel haben in Tunesien, Italien und Deutschland mit Angehörigen und Kontaktleuten Amris, mit Zeugen, Ermittlern und Nachrichtendienstlern gesprochen. Sie folgen der Fährte eines Mannes, der 2015 als angeblicher Flüchtling ohne Papiere nach Deutschland kam und enthüllen, dass dessen islamistische Orientierung gepaart mit krimineller Energie und hoher Gewaltbereitschaft den Sicherheitsbehörden schon dreizehn Monate vor dem Blutbad bekannt war. Aust und Büchel sind bei ihren Recherchen auf abertausende Seiten bis heute vor der Öffentlichkeit verborgener Akten und Abhörprotokolle gestoßen - und auf ein behördlich gesponnenes Netz von Geheimhaltung und Lügen, das bis heute hält. Anis Amri, so das verstörende Fazit ihrer 50-minütigen Rekonstruktion, plante und verübte seinen Terroranschlag buchstäblich unter den Augen - und Ohren - des Staates.



