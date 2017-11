Europäische Investmentbanken gehen in die Offensive und stellen wieder ein. Sie werben Banker von der US-amerikanischen Konkurrenz offenbar mit Gehaltssteigerungen von bis zu 30 Prozent ab. Vorn mit dabei: die Deutsche Bank.

Die Zeit der Zurückhaltung ist offenbar vorbei. Europäische Investmentbanken, die in den vergangenen Jahren mit Sparprogrammen und Jobabbau von sich reden machten, stellen wieder ein und lassen sich das einiges kosten: Die Vergütungspakete, mit denen sie Mitarbeiter von US-Konkurrenten abwerben würden, seien in einigen Fällen um bis zu 30 Prozent höher, sagt Mike Karp vom der New Yorker Personalberatungsgesellschaft Options Group.

Die Strategie der Finanzinstitute, darunter Barclays und Deutsche Bank, ist wohl aus der Not geboren: Sie versuchen mit Hilfe neuer Banker Marktanteile in einigen Bereichen auszubauen, in denen sie zuletzt massive Schwächen zeigten - vor allem im Handelsgeschäft.

"Die Europäer haben begriffen, dass sie im Zuge ihrer Sparrunden Geschäft an US-Rivalen verloren haben, und jetzt starten sie eine Aufholjagd", sagt Jason Kennedy, Chef der Londoner Personalberatung Kennedy Group, die sich auf die Finanzbranche spezialisiert hat. Die Institute verstärkten sich jetzt punktuell - "vor allem in Nischen, in denen sie die Möglichkeit sehen, erfolgreich zu sein", beobachtet Kennedy.

Nach der Finanzkrise haben Banken weltweit eine neue Bescheidenheit beschworen. Parallel dazu haben europäische Politiker einen Bonusdeckel eingeführt, um erneute Gehaltsexzesse in der Branche begrenzen. Eine von der EU beschlossene Begrenzung sieht vor, dass Boni ab 2014 normalerweise nicht höher ausfallen dürfen als das Grundgehalt. Im besten Fall kann die variable Vergütung auf das Doppelte des Fixgehalts steigen, wenn zwei Drittel der Aktionäre zustimmen. Dies war Teil eines größeren EU-Reformpakets. Dessen Ziel: Banken sollen künftig besser gegen Krisen gewappnet sein.

Um dennoch im Wettbewerb mit US-Konkurrenten um die besten Köpfe bestehen zu können, haben europäische Banken seit Einführung des Bonusdeckels ihre festen Gehaltsbestandteile erhöht. Das macht sie Personalberatern zufolge ...

