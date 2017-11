Zürich - Schweiz Tourismus zeigt mit 1112 Marketing-Aktivitäten in 22 Märkten die Vorzüge des Schweizer Winters. Neben dem neuen Werbefilm und dem neu strukturierten Webauftritt stehen authentische Erlebnisse mit bleibender Erinnerung für den Gast im Zentrum der Botschaft «Upgrade Your Winter». Mehrere Hundert solcher Wintererlebnisse, in Begleitung von Einheimischen, sind neu online über die Erlebnisplattform von ST «MySwissExperience» abrufbar.

Ein «Upgrade Your Ski Day»-Angebot ist, das Besitzer von gültigen Billetten von schweizweit 30 Bergbahnen bereits am Vortag ab 15.00 Uhr auf die Berggipfel fahren können. Ein weiteres Angebot lanciert Schweiz Tourismus gemeinsam mit SchweizMobil. Per Dezember sind neu über 3000 Kilometer an Winterwanderwegen, Schneeschuhtrails, Langlaufloipen und Schlittelpisten ...

