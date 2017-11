Beijing (ots/PRNewswire) - Yadea Group Holdings, der größte Produzent von Elektro-Zweirädern in China, präsentierte auf dessen weltweiter Einführungszeremonie am 26. Oktober 2017 im China National Convention Center von Beijing sein neues Modell: das Yadea Z3s. Das neue Gerät, eine verbesserte Version des Yadea Z3, ist ein funktionsreiches, noch intelligenteres Elektro-Zweirad, das mit 37 Verbesserungen aufwartet. Mit seinen hochmodernen intelligenten Funktionen und Komponenten soll das Modell ein Trendsetter im chinesischen Markt für Elektro-Zweiräder werden.



Wie sein Vorgänger ist das Yadea Z3s mit Panasonics erstklassiger zertifizierter Lithiumbatterie ausgerüstet, die nur 9,6 kg (21,1 lb) wiegt und sich in zwei Stunden komplett aufladen lässt. Das Modell verfügt über ein rennsportartiges Schockdämpfungssystem für Motorräder, das dem Fahrer sowohl Komfort als auch Sicherheit bietet. Auch liefert Yadeas proprietärer GTR-5-Elektromotor 13 Prozent mehr Energie als sein Vorgänger und ermöglicht 15 Prozent mehr Einsatzreichweite.



Das Yadea Z3s ist mit mehreren aus der Automobiltechnik bekannten intelligenten Technologien ausgestattet, darunter einer Fernerkundungsfunktion (remote sensing); einer automatischen Entsperrung/Sperrung, wenn der Fahrer auf das Zweirad zuläuft oder sich von ihm entfernt; einem GPS-System; einer Echtzeit-Überwachung und -Nachverfolgung der Position und Fahrstrecke des Zweirads; sowie einem Fernalarmsystem, das aktiviert wird, wenn irreguläre Bewegungen des Zweirads registriert werden.



Der Fahrer kann per Smartphone eine Echtzeitverbindung mit dem Zweirad herstellen. Er erhält damit automatisierte Informationen über wichtige Komponenten des Zweirads und hat die Möglichkeit, aus 16,78 Millionen "Stimmungsfarben" für die Seitenpanele des Zweirads die Stimmung auszuwählen, die die eigene am besten wiedergibt. Weitere Funktionen: Man kann die Zeitdauer einstellen, die die Scheinwerfer nach dem Verlassen des Zweirads eingeschaltet bleiben; es gibt eine Echtzeit-Suchfunktion nach nahegelegenen Tankstellen, Lade- und Servicestationen; auch gibt es einen Ein-Tasten-Notruf, mit dem man bei Problemen unterwegs Hilfs-, Abschlepp- und Reparaturdienste anfordern kann. All diese Funktionen zusammen ermöglichen dem Fahrer ein intelligenteres, praktischeres Fahrerlebnis.



Fahrer des Yadea Z3 können ihr Zweirad kostenlos mit intelligenter Hardware für das Yadea Z3s aufrüsten lassen, darunter dem LCD-Armaturenbrett, der intelligenten Konsole für die zentrale Steuerung und dem Bluetooth-Diebstahlalarm. Dong Jinggui, Chairman der Yadea Group: "Yadea möchte ein Produzent benutzerorientierter und hochmoderner intelligenter Elektro-Zweiräder sein, die das Wohlbefinden ihrer Fahrer verbessern - für ein angenehmes Erlebnis auf der Straße."



Weitere Informationen über das Yadea Z3s erhalten Sie unter https://v.qq.com/x/page/v05688uh8jl.html.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/596699/Yadea_Z3s.jpg



