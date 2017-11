Konkrete Zahlen darf Hans Wimmer aufgrund der Corporate Governance zwar nicht mehr nennen, aber zumindest Tendenzen: "Wir haben auch in 2017 wieder ein sehr solides Wachstum bei allen Produkten, in allen Branchen und Regionen hingelegt." Als Richtschnur gibt er das Plus bei den Mitarbeitern von über 10 % an. "Unser Umsatzwachstum liegt deutlich darüber", betont der Geschäftsführer der ABB-Division Maschinenautomatisierung. Grundlage dafür bilden die mehr als 250 000 verkauften Steuerungs-PCs und Antriebsverstärker in der gleichen Größenordnung. Und als globales Zentrum für Maschinenautomatisierung wird B&R vom ABB-Konzern profitieren - und natürlich von den Neuheiten, die in Nürnberg vorgestellt werden.

"Der Korb an Innovationen ist so voll wie nie." Wimmer spielt hier vor allem auf das neue Shuttle-System SuperTrak an, mit dem B&R die Massenproduktion kosteneffizient individualisieren will. "In unserer Geschichte ist das die größte Einzelinvestition," stellt Wimmer dessen Bedeutung heraus. Allerdings ließen weder er noch Michael Kickinger, Manager Mechatronic Technologies, die Katze wirklich aus dem Sack. Nur so viel vorab: Das System liefert Antworten auf Problemstellungen wie die Ausschleusung fehlerhafter Produkte ohne Prozessverlangsamung, automatische Rekonfiguration bei gestörten Elementen und schnelle Produktionssteigerung ...

