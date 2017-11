DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.28 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.583,70 -0,12% +15,63% Euro-Stoxx-50 3.652,18 -0,18% +10,99% Stoxx-50 3.216,57 -0,22% +6,84% DAX 13.370,56 -0,07% +16,46% FTSE 7.508,00 -0,07% +5,11% CAC 5.468,97 -0,21% +12,48% Nikkei-225 22.913,82 -0,10% +19,88% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,49 +19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,97 57,2 -0,4% -0,23 -0,2% Brent/ICE 63,38 63,69 -0,5% -0,31 +8,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.280,18 1.275,34 +0,4% +4,84 +11,2% Silber (Spot) 17,05 16,94 +0,6% +0,10 +7,0% Platin (Spot) 930,25 923,00 +0,8% +7,25 +3,0% Kupfer-Future 3,08 3,09 -0,2% -0,01 +22,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Seitwärtstendenz an der Wall Street dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Weiter fehlen dem Markt Impulse, um sich für eine Richtung zu entscheiden. Jedoch sind auch erneute Rekordstände wieder möglich. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist bis auf die wöchentlichen US-Öllagerdaten erneut leer. Auf Unternehmensseite dominieren erneut Meldungen aus der zweiten Reihe. Vor allem Entwicklungen rund um die geplante US-Steuerreform dürften weiter im Fokus bleiben. Am Vortag hatten Zweifel an der Steuerreform den Markt leicht belastet. "Es ist allen klar, dass es noch ein weiter Weg bis zu einer Verabschiedung der Steuerreform ist", sagt Markt-Analyst Derek Halpenny von MUFG. Die Republikaner im US-Senat könnten laut einem Bericht die geplante Steuerreform bis 2019 verschieben. Der Kurzbotschaftendienst Twitter verdoppelt seine bisher auf 140 Zeichen begrenzte Textlänge. Die Länge der einzelnen "Tweets" war seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2006 auf maximal 140 Zeichen beschränkt. Die Aktie legt vorbörslich leicht zu. Der Messengerdienst Snapchat hat Anleger dagegen einmal mehr enttäuscht. Die Snap Inc hat ihren Quartalsverlust mehr als verdreifacht. Außerdem blieben Nutzerwachstum und das Anzeigengeschäft unter den Erwartungen. Die Aktie bricht vorbörslich ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate, Rom

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leicht im Minus zeigen sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Eine Flut von Quartalszahlen richtet den Blick fast nur auf Einzelunternehmen. Bei deren Aktienkursen kommt es teils zu deutlichen Kursbewegungen. "Die Bereitschaft zu heftigen Gewinnmitnahmen ist extrem", sagt ein Händler. An der Börse wird von einer Konsolidierung auf hohem Niveau gesprochen. Zu beobachten ist auch, dass sich die Käufer nicht mehr so aggressiv im Markt bewegten. Die Börsen in Mailand und Madrid hinken etwas hinterher, wobei in Madrid weiter die schwelende Katalonien-Krise keine Kauflaune aufkommen lässt. Der Euro hält sich knapp unter 1,16 Dollar. Tagesfavorit im DAX sind Heidelbergcement mit einem Plus von 5,0 Prozent. Nach einem schwachen ersten Halbjahr hat der Konzern im dritten Quartal wieder zurück in die Wachstumsspur gefunden. Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia blickt optimistischer auf das Gesamtjahr und erhöht die Dividende. In den ersten neun Monaten hat sich der Gewinn aufgrund höherer Einnahmen durch Mieten und margenstärkere Serviceleistungen und die Integration einer Akquisition mehr als verdreifacht. Vonovia notieren leicht im Plus. Eon hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 965 Millionen Euro verdient und damit gut 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten das so aber auch schon prognostiziert. Eon legen zu. Auch RWE klettern nach oben. Ahold-Delhaize steigen nach der Ankündigung eines neues Aktienrückkaufprogramms deutlich. Die Zahlen für das dritte Quartal werden derweil als im Rahmen der Erwartungen beschrieben. Nicht gut sieht es bei französischen Banken aus. Nach BNP Paribas enttäuschte auch Credit Agricole. Die Aktie fällt deutlich.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:18 % YTD EUR/USD 1,1588 -0,09% 1,1599 1,1573 +10,2% EUR/JPY 131,64 -0,26% 131,99 132,03 +7,1% EUR/CHF 1,1581 -0,04% 1,1585 1,1567 +8,1% EUR/GBP 0,8844 +0,24% 0,8822 1,1351 +3,8% USD/JPY 113,61 -0,16% 113,80 114,09 -2,8% GBP/USD 1,3104 -0,32% 1,3147 1,3136 +6,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der Rally des Vortages in Ostasien und Australien haben es die Anleger am Mittwoch etwas gemächlicher angehen lassen. Nach einem 26-Jahreshoch kamen die Kurse in Tokio etwas zurück - auch weil der Yen im Handelsverlauf am Dienstag etwas zugelegt hatte. Der Dollar fiel bis Handelsende auf 113,82 Yen nach einem Vortageshoch über 114,32 Yen. Händler berichteten von Zweifeln in Bezug auf die geplante Steuerreform in den USA, die den Dollar etwas belasteten. Die Republikaner im US-Senat könnten laut einem Bericht die geplante Steuerreform bis 2019 verschieben. Die übrigen Börsen verbuchten in der Mehrzahl aber leichte Gewinne und bauten die Vortagesaufschläge damit noch etwas aus. Trotz der Mehrjahreshoch an vielen Aktienhandelsplätzen der Region am Vortag sei die Bereitschaft für Gewinnmitnahmen aber nicht sehr ausgeprägt, hieß es im Handel. Neue Handelsdaten aus China belasteten die Kurse dort etwas. Die chinesischen Exporte sind im Oktober weniger stark gestiegen als erwartet, die Importe weiteten sich dagegen gegenüber dem Vorjahr deutlicher aus als vorhergesagt. In Hongkong elektrisierte ein Börsengang die Anleger: China Literature katapultierten am ersten Handelstag um über 86 Prozent nach oben und profitierten damit von der aktuell guten Stimmung im Technologiesektor. Die Tochter des Schwergewichts Tencent betreibt Online-Bibliotheken und ist bei ihrem Börsengang auf enormes Interesse gestoßen.

CREDIT

Am Markt für Kreditausfallrisiken weiten sich die Risikoaufschläge zur Wochenmitte marginal aus. Sowohl der iTraxx Europe als auch der iTraxx Senior Financial befinden sich aber weiter auf einem historisch niedrigen Niveau.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eon ist in Großbritannien nicht auf Brautschau

Der Energieversorger Eon will in Großbritannien auch in Zukunft ohne Partner den schwierigen Markt beackern. "Wir sind hervorragend aufgestellt, um nicht nur überlebensfähig zu sein, sondern erfolgreich zu sein", sagte Finanzvorstand Marc Spieker in einer Telefonkonferenz nach Vorlage der Drittquartalsergebnisse.

Eon weiter mit Wind unter den Flügeln

Der Energieversorger Eon hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und erzielt höhere Gewinne. Nach den ersten neun Monaten verdienten die Essener 965 Millionen Euro und damit gut 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den bereinigten Überschuss beinahe richtig geschätzt und 958 Millionen vorhergesagt.

Eon fürchtet keine Klagen gegen hohe Strafgebühr bei Uniper-Verkauf

Der Stromkonzern Eon hält sein Vorgehen beim angestrebten Verkauf der Kraftwerkstochter Uniper für klagefest. "Da können sie davon ausgehen, dass das alles juristisch einwandfrei ist", sagte Finanzvorstand Marc Spieker bei einer Telefonkonferenz nach der Präsentation der Neunmonatszahlen. Eon will seinen verbliebenen 47-prozentigen Anteil an Uniper an den finnischen Wettbewerber Fortum verkaufen. Dazu haben beide Unternehmen weitreichende Absprachen getroffen. Sollte sich Eon doch noch dagegen entscheiden, würde eine Strafe von 0,75 bis 1,5 Milliarden Euro fällig. Uniper betrachtet das Interesse der Finnen als feindlichen Vorstoß und behält sich Klagen gegen die hohe Pönale vor.

Vonovia blickt optimistischer aufs Gesamtjahr und steigert Dividende

Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia SE blickt optimistischer auf das Gesamtjahr und steigert die Dividende. In den ersten neun Monaten hat sich der Gewinn aufgrund höherer Einnahmen durch Mieten und margenstärkere Serviceleistungen und die Integration einer Akquisition mehr als verdreifacht.

Heidelbergcement wächst wieder stärker und bestätigt Prognose

Nach einem schwachen ersten Halbjahr hat Heidelbergcement im dritten Quartal wieder zurück in die Wachstumsspur gefunden. Unterstützt von starken Geschäften in Australien, Marokko, Indien sowie in Nord- und Osteuropa steigerte der Baustoffkonzern auf vergleichbarer Basis das bereinigte operative Ergebnis um 7 Prozent und den Umsatz um 4 Prozent.

Hannover Rück senkt Prognose nach Gewinneinbruch durch Katastrophen

Die Naturkatastrophen in Nordamerika haben der Hannover Rück im dritten Quartal einen erheblichen Gewinneinbruch beschert. Außerdem senkte die Tochter des Versicherungskonzerns Talanx den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Die Hannover Rück rechnet dieses Jahr nurmehr mit einem Gewinn von 800 Millionen Euro.

Axel Springer bestätigt nach wachstumsstarkem Quartal die Prognose

Der Medienkonzern Axel Springer hat im dritten Quartal von einem starken Wachstum bei seinen digitalen Modellen profitiert. Der Umsatz legte kräftig zu, während der Nettogewinn von Sondereffekten geschmälert wurde. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der MDAX-Konzern. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 7,3 Prozent auf 859,7 Millionen Euro.

Brenntag bekräftigt nach starkem Quartal Jahresprognose

Der Chemikaliendistributeur Brenntag hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet, und seine Jahresprognose bekräftigt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,4 Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Euro. Die Kennzahl Bruttoergebnis vom Umsatz legte um 4,3 Prozent auf 619 Millionen Euro zu.

Symrise wächst weiter und bestätigt Jahresprognose

Der Aroma- und Duftstoffhersteller Symrise ist im dritten Quartal noch kräftiger gewachsen als in den ersten sechs Monaten des Jahres und hat seine Jahresprognose bestätigt. Zu der starken Entwicklung trug eine gute Nachfrage in allen Segmenten bei, wie der MDAX-Konzern mitteilte.

Dürr nach starkem Quartal erneut zuversichtlicher für 2017

Dürr hat im dritten Quartal zwar weniger Aufträge erhalten, beim Ausblick für das Gesamtjahr zeigte sich das Unternehmen nach einem operativ guten Vierteljahr aber erneut etwas optimistischer. Der Lackieranlagenspezialist setzt auf ein starkes Schlussquartal.

Norma trotz etwas schwächerer Marge auf Kurs

Die Norma Group SE ist im dritten Quartal dank Akquisitionen und einer guten Nachfrage insbesondere aus dem Raum Asien-Pazifik deutlich gewachsen. Die Marge gab leicht nach, liegt jedoch komfortabel im Rahmen der Jahresprognose, die der Verbindungstechnikspezialist bestätigte.

Innogy soll kleiner Partner in britischer Börsentochter werden

In dem geplanten Joint Venture in Großbritannien will der Energieversorger Innogy der kleine Partner werden. Das teilten sowohl Innogy als auch der schottische Stromkonzern SSE mit. Beide Unternehmen wollen ihr Vertriebs- und Kundengeschäft im Vereinigten Königreich zusammenlegen und an die Börse bringen.

Alstria begibt Unternehmensanleihe im Volumen von 350 Mio Euro

Das Hamburger Immobilienunternehmen Alstria Office begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von 350 Millionen Euro. Die neue unbesicherte, festverzinsliche Anleihe habe eine Laufzeit von rund zehn Jahren und werde in einer Stückelung von 100.000 Euro begeben.

Evotec mit deutlichem Umsatzplus - Aktie sehr volatil

Das Biotechnologieunternehmen Evotec hat in den ersten neun Monaten 2017 ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnet, das sich auch im Ergebnis niederschlägt. Maßgeblich waren drei Faktoren: die gute Performance des Basisgeschäfts, die Beiträge der akquirierten Unternehmen und höhere Meilensteinzahlungen.

Scout24 sieht sich nach 3. Quartal bei Jahreszielen auf Kurs

Die Scout24 AG hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert und sieht sich auf Kurs, ihre Jahresziele zu erreichen. Der Konzernumsatz stieg von Juli bis September um 8,7 Prozent auf 120,1 Millionen Euro. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 7,7 Prozent auf 62,7 Millionen Euro zu.

Koenig & Bauer bekräftigt Jahresprognose

Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer sieht sich nach den ersten neun Monaten 2017 auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Von Januar bis September stieg der Auftragseingang um 3,9 Prozent auf 903,4 Millionen Euro. Der Umsatz legte im Berichtszeitraum um 2 Prozent auf 847,7 Millionen Euro zu.

Schaeffler bestätigt Ausblick nach gutem Quartal

Schaeffler hat dank einer starken Nachfrage aus China im dritten Quartal mehr umgesetzt und verdient als von Analysten erwartet. Besonders gut lief es für das Unternehmen im Industriegeschäft. Der Ausblick für das Gesamtjahr, den der Continental-Großaktionär im Sommer überraschend gesenkt hatte, soll "sicher" erreicht werden.

Singulus erhält ersten Auftrag im Bereich Medizintechnik

Der Maschinenbauer Singulus Technologies hat einen ersten Auftrag im Bereich Medizintechnik erhalten. Das Unternehmen unterzeichnete einen Vertrag im Umfang von mehr als 10 Millionen Euro für den Verkauf von Prozessanlagen zur Bearbeitung von Kontaktlinsen. Die noch ausstehende Anzahlung für den Auftrag wird zeitnah erwartet.

PNE Wind kämpft sich aus Verlustzone

Der Windparkentwickler PNE Wind hat sich im dritten Quartal 2017 aus den roten Zahlen gearbeitet, nachdem im 1. Halbjahr noch ein Verlust verdaut werden musste. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der ersten neun Monate ist auf 23,7 (Vorjahr 7,2) Millionen Euro gestiegen. Die Umsätze legten um 5 Prozent auf 81,2 Millionen Euro gegenüber der Vorjahresperiode zu.

Voestalpine mit bestem Halbjahresergebnis seit der Finanzkrise

Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat im zweiten Geschäftsquartal 2017/18 an die starke Entwicklung im Vorquartal anknüpfen können und dadurch das beste Halbjahresergebnis seit der Finanzkrise im Jahr 2008 eingefahren. Alle Ergebniskennziffern legten prozentual deutlich zweistellig zu.

Niedrige Wasserführung belastet Verbund-Ergebnis

Der österreichische Stromversorger Verbund hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres spürbar weniger verdient als noch vor einem Jahr. Verantwortlich dafür war vor allem das deutlich schwächere Ergebnis im Segment Netz und die unterdurchschnittliche Wasserführung der Flüsse, was die Erzeugung aus Wasserkraft entsprechend schmälerte.

Innogy-Partner SSE sieht sich trotz Ergebnisrückgang auf Kurs

Der angehende Innogy-Partner SSE hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahrs 2017/18 weniger verdient. Der Vorsteuergewinn des schottischen Stromkonzerns verringerte sich in den sechs Monaten per Ende September auf 402 Millionen britische Pfund von 675 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Schneider Electric will Softwarespezialisten übernehmen

Schneider Electric will den börsennotierten Softwareentwickler IGE + XAO übernehmen. Der französische Elektrokonzern will den Aktionären über eine Tochtergesellschaft im Tagesverlauf ein Übernahmeangebot mit einem Gesamtvolumen von 188,4 Millionen Euro unterbreiten.

ABN Amro verdient im 3. Quartal 11 Prozent mehr

Die niederländische Bank ABN Amro hat im dritten Quartal 11 Prozent mehr verdient als vor einem Jahr. Von Juli bis September stieg der Nettogewinn auf 661 Millionen Euro von 596 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Nettozinseinnahmen beliefen sich wie schon im Vorjahr auf 1,57 Milliarden Euro.

Credit Agricole verdient trotz Rückgang mehr als erwartet

Die französische Bank Credit Agricole hat im dritten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahr, die Markterwartungen aber übertroffen. Im Vorjahresquartal hatte die Bank einen Sonderertrag von fast 1,3 Milliarden Euro aus dem Verkauf ihrer Beteiligungen an den regionalen Banken im Konzern verbucht.

Ahold Delhaize steigert Nettogewinn dank US-Wachstum um 54%

Der niederländische Einzelhandelskonzern Ahold-Delhaize hat im dritten Quartal 54 Prozent als im Vorjahresquartal mehr verdient. Dazu trug vor allem ein starkes Geschäft in den USA bei, wo die Marken des Konzerns Marktanteile gewinnen konnten. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern.

