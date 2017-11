FMW-Redaktion

Wir hatten gerade erst vor wenigen Stunden darüber berichtet. Die Snapchat-Mutter "Snap Inc" hatte gestern Abend nach 22 Uhr deutscher Zeit ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Daraufhin war ab 22 Uhr der nachbörsliche Kurs um 17% gefallen auf 12,53 Dollar. Jetzt heute Mittag lagen die frühen vorbörslichen Notierungen der Snap-Aktie in den USA erstaunlicherweise über 15 Dollar, also um oder leicht über dem offiziellen Börsenschluss von gestern Abend. Damit war vorhin der ganze 17%-Verlust wieder neutralisiert.

Was für ein erstaunlicher Wandel über Nacht. Aber halt. Heute hatten erst einmal einige Banken die Snap-Aktie herabgestuft, so zum Beispiel die größte Bank der USA JP Morgan. Man stuft die Snap-Aktie herab auf "Untergewichten" ...

