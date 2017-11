Glattzentrum (ots) - Die Hälfte aller 275 befragten

Studienteilnehmer erwartet, dass es in den nächsten Jahren zu

weiteren Ladenschliessungen in Shoppingcentern kommt. Entsprechend

prognostizieren 80 % der Studienteilnehmer auch eine sinkende / stark

sinkende Nachfrage nach klassischer Verkaufsfläche.



Weitere Umsatzeinbussen im stationären Handel ...



Die 275 befragten Experten sind sich einig, dass der stationäre

Handel in der Schweiz weiterhin an Umsatz einbüssen wird. Rund 68 %

der Studienteilnehmer gehen von weiterhin sinkenden Umsätzen aus,

lediglich 1.5 % aller Befragten rechnen mit einem Umsatzwachstum.



... und Umsatzzuwachs im Online-Handel



Umgekehrt erwarten 97.4 % aller Experten einen Umsatzzuwachs im

Online-Handel. Über 26 % aller Befragten rechnen sogar mit einem

starken Wachstum.



Stabile Situation bei den Auslandseinkäufen



Zwei Drittel aller befragten Personen erwarten keine Zunahme beim

Einkaufstourismus und somit eine Stabilisierung der Auslandseinkäufe.

Rund ein Viertel der Experten geht sogar von einer Abnahme aus.



Flächenreduktion und Ladenschliessungen - Ein massiver

Nutzungs-Shift wird die Center der Zukunft prägen



Seit Beginn der Expertenumfrage im Jahr 2013 wurde die Nachfrage

an Verkaufsfläche von den Studienteilnehmern noch nie so tief

bewertet wie in diesem Jahr. Lediglich 3.6 % aller Befragten gehen

von einer zunehmenden Nachfrage an Verkaufsfläche aus. (Im Jahr 2013

waren es noch 15.7 %.)



Rund die Hälfte aller befragten Experten erwartet, dass es in den

nächsten Jahren weiterhin zu Filialabbau und Schliessungen im

stationären Handel kommt. Gemäss aktuellen Prognosen wird es in den

nächsten 5 bis 8 Jahren auf rund 25 % der gesamten Verkaufsfläche

(ca. 2.5 Mio. m2) in Shoppingcentern zu einem "Nutzungs-Shift" (einer

Umnutzung) kommen. Dies bedeutet, dass von den rund 5'500 Geschäften,

welche aktuell in den Centern eingemietet sind, rund 1'000 Geschäfte

geschlossen und die Flächen umgenutzt werden.



Revitalisierung und Digitalisierung gewinnen aus Sicht der

Experten zunehmend an Bedeutung und fordern Detailhandel und

Shoppingcenter gleichermassen.



Zu diesem Ergebnis und vielen weiteren Erkenntnissen kommt der 5.

Shoppingcenter Marktreport Schweiz 2018 der Beratungsfirma

stoffelzurich. Für die 5. Ausgabe des Schweizer Shoppingcenter

Marktreports 2018 wurden 275 Experten aus der Shoppingcenter- und

Detailhandelsbranche zur Entwicklung der nächsten 2 bis 3 Jahre

befragt.



