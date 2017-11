Amazon gestern mit grandiosen Zahlen zum dritten Quartal. 34% mehr Umsatz, die Einnahmen aus Abo-Diensten wie Amazon Prime sogar um knapp 60% gesteigert, dazu ein sehr optimistischer Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft. Kein Wunder, dass die Aktie kräftig zulegen und oberhalb von 1.080 US-Dollar ein neues Allzeithoch markieren konnte. Investoren feiern disruptives Wachstum Dass Erlöse von 43,7 Mrd. Dollar in den letzten drei Monaten gerade einmal für 256 Mio. Dollar Gewinn gereicht haben, die Nettoumsatzrendite mithin bei kümmerlichen 0,6% liegt: Who cares!? Was Investoren wollen, ist Wachstum - und die Perspektive, dass das disruptive Potential des E-Commerce-Giganten noch lange nicht ausgeschöpft ist. Amazon drängt in den Healthcare-Sektor...

