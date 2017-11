Der geplante Jobabbau bei Siemens sorgt für immer mehr Spannungen. Der Betriebsrat kritisiert nun Konzernchef Kaeser und Personalchefin Kugel harsch. Ihre Kommunikation sei "ein Schlag ins Gesicht der Mitarbeiter".

Der Konflikt um die geplanten Einschnitte in zwei Sparten des Elektrokonzerns Siemens verschärft sich zusehends. In einem offenen Brief an Siemens-Chef Joe Kaeser und Personalchefin Janina Kugel warfen Siemens-Gesamtbetriebsratschefin Birgit Steinborn und IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner der Konzernführung eine indirekte Kommunikation über die Medien vor. Das sei "unwürdig und beschämend" und ein "Schlag ins Gesicht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...