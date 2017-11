Er gilt als höchster Repräsentant des IS in Deutschland: Der Salafisten-Prediger Abu Walaa wurde bereits am Donnerstag von der Bundesanwaltschaft angeklagt. Nun hat ihn die Aussage eines Kornzeugen schwer belastet.

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland, Abu Walaa, hat ein Kronzeuge schwere Vorwürfe gegen den Iraker und vier Mitangeklagte erhoben. "Es wurde dazu aufgerufen, Gewalt im Namen Allahs anzuwenden", sagte der 23-jährige Deutschtürke am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Celle. Der Hauptbelastungszeuge ...

