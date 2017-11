Zur Weihnachtszeit freuen sich nicht nur die Kleinsten über Geschenke. 55 Prozent der Beschäftigten bekommen in diesem Jahr Weihnachtsgeld. Bei der Sonderzahlung gibt es große Unterschiede - nicht nur in Ost und West.

Mehr als jeder zweite Beschäftigte in Deutschland kann sich einer Umfrage zufolge über Weihnachtsgeld freuen. 55 Prozent der Arbeitnehmer bekommen diese Jahressonderzahlung, wie aus einer Online-Befragung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. An ihr hatten sich 17.000 Beschäftigte beteiligt. Mitarbeiter in nicht tarifgebundenen Betrieben, Frauen und Teilzeitbeschäftige kommen vergleichsweise selten in den Genuss dieser Zulage.

Demnach bekommen sie 74 Prozent aller Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...