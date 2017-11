ReifenDirekt.de und Vredestein verlosen 30 Fahrsicherheitstrainings am Nürburgring.

Online Reifen der Marke Vredestein kaufen und mit ein wenig Glück gewinnen.

Qualitativ hochwertige Reifen sind eine essentielle Voraussetzung für sicheres Fahren. Doch mindestens genauso wichtig ist das persönliche Können des Fahrers. Vor allem bei schwierigen Witterungs- und Straßenverhältnissen ist Souveränität am Steuer gefragt. Ein Fahrsicherheitstraining hilft, in Extremsituationen die Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten. ReifenDirekt.de und der Reifenhersteller Vredestein verlosen 30 Fahrsicherheitstrainings am legendären Nürburgring. Plötzliches Ausweichen, Aquaplaning, richtiges Bremsen ein solches Training ist nicht nur für Fahranfänger, sondern für jeden Autofahrer hilfreich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171108005884/de/

Mitmachen und eins von 30 Fahrsicherheitstrainings am Nürburgring gewinnen (Foto: Business Wire)

Wer im Zeitraum vom 01.10. bis 15.12.2017 mindestens vier Vredestein PKW-Reifen oder Kompletträder mit Vredestein-Reifen im Onlineshop von ReifenDirekt.de kauft und sich beim Checkout für die Aktion registriert, nimmt an der Verlosung teil und erlebt mit etwas Glück einen unvergesslichen Tag bei der Vredestein DRIVING EXPERIENCE. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr mit ständigem Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

Alle Infos zur Aktion und Suchmöglichkeiten für den passenden Vredestein-Winterreifen gibt es unter:

https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl?dsco=100&s_p=vredestein-driving-expirience-2017.

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.500 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.reifen.de

Reifentests: www.reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

