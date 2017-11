Simbabwes ewiger Präsident Mugabe ist mittlerweile 93 Jahre alt und gesundheitlich angeschlagen. Damit die Herrschaft des Landes trotzdem in der Familie bleibt, verfolgt er einen Plan, der ihm gefährlich werden könnte.

Die jüngste Frischzellenkur bei seinem Leibarzt in Singapur hat anscheinend nicht mehr gewirkt. Robert Mugabe, inzwischen 93 Jahre alt, ist körperlich zuletzt immer gebrechlicher geworden. Zwar kandidiert die einstige Lichtgestalt der Linken noch einmal für die im nächsten Jahr angesetzte Präsidentschaftswahl, doch deutet vieles darauf hin, dass Mugabe nach 37 Jahren Alleinherrschaft, sein bislang untrüglicher Machtinstinkt verlassen hat - und ihm die Führung seiner Regierungspartei Zanu PF entgleitet.

Das deutlichste Anzeichen dafür lieferte zu Wochenbeginn die Entlassung seines Vizepräsidenten und ehemaligen Justizministers Emmerson Mnangagwa (75), der bislang als klarer Favorit im Rennen um die Nachfolge Mugabes galt, aber auf der Zielgeraden nun offenbar von dessen Ehefrau Grace überflügelt wird. Die hatte die Entlassung ihres Kontrahenten schlicht selbst gefordert. Nach der Entlassung erklärte Grace Mugabe, dass sie als Vizepräsidentin bereit steht, mit einer Ernennung wird in den nächsten Tagen gerechnet. Vieles deutet also darauf hin, dass Mugabe mit dem politischen Aufstieg seiner 41 Jahre jüngeren Frau doch noch eine Familiendynastie begründen will.

Nicht wenige Beobachter glauben jedoch, dass er genau damit sein Blatt überreizen würde: Sollte nämlich der bereits im letzten Monat als Minister abgesetzte Mnangagwa auf einem Parteikongress im Dezember tatsächlich durch die im Volk ausgesprochen unbeliebte First Lady ersetzt werden, droht dem Land nach Ansicht von Robert Besseling, Chef des auf Sicherheitsfragen spezialisierten Dienstes Exx Africa, womöglich eine scharfe Gegenreaktion des Sicherheitsapparats, der Mugabe bislang an der Macht gehalten hat. Mnangagwa hat nach wie vor großen Rückhalt bei den Kriegsveteranen, ...

