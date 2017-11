Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte konnten zu Beginn des heutigen Handelstages wieder etwas steigen DAX® (DE30 auf der xStation 5) bricht durch einen wichtigen Unterstützungsbereich, Bullen können aber einen weiteren Kursrutsch vermeiden Die HeidelbergCement-Aktie (HEI.DE) steigt nach starken Geschäftsergebnissen

Zusammenfassung:In dieser Handelswoche ging es an den europäischen Aktienmärkten relativ ruhig zu. Am Dienstag verschlechterte sich jedoch die Stimmung an den Märkten. Die wichtigsten Indizes schlossen den Handelstag mit einem Verlust von 0,5% ab, außerdem durchbrach der DE30 die kurzfristige Unterstützungslinie. Allerdings bedeutet dies nicht, dass die Bären den Markt dominieren, da der Kurs von einem wichtigen Unterstützungsbereich aufgefangen wurde.

Der deutsche Index durchbrach am Dienstag die wichtige (kurzfristige) Aufwärtstrendlinie. Quelle: xStation 5 Gestern berichteten wir bereits darüber, dass ein Durchbruch der Aufwärtstrendlinie im Stunden-Chart womöglich in ...

