E.ON hat am Mittwochmorgen die Ergebnisse per drittes Quartal 2017 veröffentlicht. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 8,35 Mrd. Euro gesteigert werden. Netto lag das Ergebnis zwar mit -166 Mio. Euro immer noch im Minus, jedoch ist es im Vergleich zum Vorjahresverlust von -914 Mio. Euro eine deutliche Verbesserung. In den ersten neun Monaten verdiente das Unternehmen damit bereinigt um Sondereffekte 965 Mio. Euro und damit 51 % mehr als im Vorjahr. Anzumerken ... (David Iusow-Klassen)

