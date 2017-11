InCity Immobilien AG: InCity Immobilien AG festigt Führungsstruktur

DGAP-News: InCity Immobilien AG / Schlagwort(e): Personalie InCity Immobilien AG: InCity Immobilien AG festigt Führungsstruktur 08.11.2017 / 14:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

InCity Immobilien AG festigt Führungsstruktur

* Bisheriger Alleinvorstand Michael Freund auf fünf Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt * Helge H. Hehl zum Finanzvorstand ernannt * "Neuverträge sind Ausdruck des Vertrauens und festigen die Führungsstruktur"

Frankfurt am Main, 8. November 2017 - Der Aufsichtsrat der InCity Immobilien AG ("InCity AG") hat auf seiner heutigen Sitzung den bisherigen Alleinvorstand Michael Freund zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) des Unternehmens bestellt und gleichzeitig den aktuellen Head of Finance Helge H. Hehl zum Finanzvorstand (CFO) ernannt. Beide treten ihr Amt mit sofortiger Wirkung an.

"Dieser Schritt unterstreicht die Erfolge des Vorstands Michael Freund und seines Teams bei der Neuausrichtung des Unternehmens. Die vorzeitige Verlängerung des Vertrages von Michael Freund und die Bestellung von Helge H. Hehl dokumentieren die personelle Kontinuität und die auf mittel- bis langfristige Wertsteigerung ausgerichtete Strategie der Gesellschaft", sagt Dr. Georg Oehm, der Vorsitzende des Aufsichtsrates der InCity AG.

Michael Freund ist seit dem 1. Dezember 2012 Vorstand der InCity AG. Zunächst war er für Finanzen zuständig, seit dem 1. April 2015 leitete er das Unternehmen als Alleinvorstand. "Michael Freund hat in den vergangenen Jahren die Strategie unseres Unternehmens entscheidend weiterentwickelt und erfolgreich umgesetzt", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Georg Oehm.

Helge H. Hehl, bislang Head of Finance im Unternehmen, wurde vom Aufsichtsrat zeitgleich für drei Jahre zum Vorstand Finanzen ernannt. Helge H. Hehl ist seit Ende 2016 bei der InCity AG tätig. Nach einer Bankausbildung und BWL-Studium an der Universität Regensburg sowie Leeds School of Business at the University of Colorado at Boulder, USA, arbeitete der Diplom-Kaufmann unter anderem sechs Jahre in der Transaktionsberatung bei Ernst & Young und war anschließend vier Jahre Head of Investor Relations mit erweitertem Aufgabengebiet M&A bei der Deutsche Wohnen SE. Seit 2010 ist Helge H. Hehl ein CFA-Charterholder (Chartered Financial Analyst).

Im neuen Geschäftsverteilungsplan ist der Vorstandsvorsitzende für Projektbeteiligungen, Projekte, Objektakquisitionen und Objektverkäufe, für Personal sowie alle rechtlichen Fragen einschließlich Compliance und Corporate Governance zuständig. Der Finanzvorstand verantwortet alle Themen rund um Rechnungslegung, Bilanzierung und Controlling, Finanzierungen und Treasury, interne und externe Kommunikation einschließlich Investor Relations sowie Organisationsfragen wie IT und Datensicherheit.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main www.incity.ag Presse Thomas Luber Tel.: +49 (0)69 7191889 66 presse@incity.ag Investor Relations Helge H. Hehl, CFA Tel.: +49 (0)69 7191889 55 ir@incity.ag

Über die InCity Immobilien AG Die InCity AG investiert in den Aufbau eines Bestandsportfolios im Raum Berlin sowie Frankfurt am Main und konzentriert sich dabei überwiegend auf gewerbliche Immobilien mit Büro- und Einzelhandelsflächen, die auch einen Wohnanteil aufweisen können. Der Investitionsfokus liegt hierbei auf Objekten, die auf Grund ihrer Lage und Objektqualität eine langfristige Wertstabilität bieten. Die gegenwärtig anvisierten Gesamtinvestitionskosten der InCity AG bei Bestandsimmobilien liegen zwischen EUR 5 Mio. und EUR 50 Mio. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.incity.ag

08.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main Deutschland

Telefon: IR: +49 (0)69 7191889 55 PR: +49 (0)69 7191889 66

Fax: +49 (0) 69 719 18 89 790 E-Mail: ir@incity.ag Internet: www.incity.ag ISIN: DE000A0HNF96 WKN: A0HNF9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

626443 08.11.2017

ISIN DE000A0HNF96

AXC0226 2017-11-08/14:53