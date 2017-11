Zürich - Im Zuge des veränderten Marktumfelds im Schweizer Druckmarkt richtet die Ringier AG ihr Druckgeschäft neu aus. Dies hat zur Folge, dass Ringier seine Druckaktivitäten auf die Swissprinters AG in Zofingen konzentriert und plant, die Zeitungsdruckerei in Adligenswil per Ende 2018 einzustellen. 172 Mitarbeitende sind betroffen.

Grund für die Neuausrichtung seien konstant rückläufige Auftragserlöse bei gleichzeitig schwierigen wirtschaftlichen Zukunftsperspektiven, schreibt Ringier in einer Mitteilung. Mit dem Entscheid trage man auch der generellen Verschiebung vom Print- zum Online-Publishing Rechnung.

Aufgrund sinkender Marktpreise und ungenügender Auslastung ...

