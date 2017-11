HONGKONG (dpa-AFX) - Der chinesische E-Book-Anbieter China Literature ist mit einem Paukenschlag an die Börse gestartet. Das Papier der früheren Tochter des chinesischen Internetriesen Tencent ging mit einem Plus von 86 Prozent aus dem ersten Handelstag. Der Börsenwert des Unternehmens, an dem Tencent jetzt noch eine Minderheitsbeteiligung hält, betrug damit rund 92 Milliarden Hongkong-Dollar oder umgerechnet rund zehn Milliarden Euro.

Der erfolgreiche Börsengang, dessen Emissionsvolumen sich auf rund 8,3 Milliarden Hongkong-Dollar belief, könnte Tencent dazu verleiten, weitere Sparten wie das Musikgeschäft an die Börse zu bringen. Die Marktverfassung dafür ist nach Einschätzung von Experten wie Paul Pong vom Fonds Pegasus gut, da es wenig profitable Technologieunternehmen gibt, die an die Börse drängen. China Literature schrieb zuletzt schwarze Zahlen.

Tencent selbst gehört nach der jüngsten Rally der Aktie und einem dementsprechend stark gestiegenen Börsenwert von zuletzt umgerechnet 470 Milliarden US-Dollar zu den großen Internetkonzernen weltweit. In China spielen sie damit auf Augenhöhe mit dem Onlinehändler Alibaba , der es auf eine Kapitalisierung von 482 Milliarden Dollar bringt.

Der Konzern, der zahlreiche Dienstleistungen im Internet wie Soziale Netzwerke, Sofortnachrichten oder Spiele anbietet, aber auch im Geschäft mit Online-Medien und -Werbung aktiv ist, muss aber auch den Vergleich zu den US-Giganten Alphabet , Amazon und Facebook nicht scheuen. Diese sind zwar alle jeweils etwas mehr wert, liegen aber in Reichweite.

Am Mittwoch wurde zudem bekannt, dass Tencent seinen Anteil bei der Foto-App Snapchat deutlich aufgestockt hat. Der chinesische Konzern kaufte knapp 146 Millionen Aktien des zuletzt mit einigen Problemen kämpfenden Unternehmens. Das sind rund zehn Prozent der Anteile. Tencent war bereits an den ersten Finanzierungsrunden von Snap beteiligt, hielt aber nicht so viele Aktien, die eine Meldepflicht erfordert hätten./zb/she/jha/

