NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach dem Handelsstart wenig Bewegung gezeigt. Händler sprachen von einem ruhigen Handel. Wichtige Konjunkturdaten stehen im weiteren Tagesverlauf nicht zur Veröffentlichung an. Auch am US-Aktienmarkt wird zunächst nicht mit viel Bewegung gerechnet.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,633 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 100 2/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,985 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 99 14/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,311 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 1/32 Punkt auf 99 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,775 Prozent./tos/jsl/jha/

AXC0234 2017-11-08/15:07