Zürich - EY schliesst in der Schweiz das Geschäftsjahr 2016/17 am 30. Juni 2017 mit einem Nettoumsatzgewinn von 2,2 Prozent ab. Der Markt ist nach wie vor hart umkämpft und eine langfristige Strategie deshalb wichtig. Unter der Führung von Marcel Stalder, der seit dem 1. Juli 2016 als CEO bei EY in der Schweiz im Amt ist, wurde die Firma bereits stark transformiert und umgebaut.

«Wir haben in den letzten Monaten unsere Dienstleistungen und Prozesse angepasst und notwendige Kulturveränderungen angestossen. Unser Anspruch ist es, in der neuen digitalisierten Welt Vorreiter zu sein und so unsere Marktposition laufend zu verbessern», sagt er. Entsprechend hat EY stark investiert - in Technologie, Talente und eine neue Organisationsstruktur, die den einzelnen Branchen mehr Gewicht gibt. Zudem hat EY Ende September 2017 den Digitalberater und Company Builder etventure übernommen und damit das Beratungsangebot im Bereich der digitalen Transformation operativer Geschäftsmodelle weiter ausgebaut. «Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr einige strategische Weichen neu gestellt, um das Unternehmen fit für künftiges Wachstum zu machen», fasst Stalder zusammen.

Investition in Mitarbeitende und lautes JA zu Diversität und Inklusion

Per Ende Juni 2017 arbeiteten 2'657 Menschen aus 60 Ländern und mit 51 verschiedenen Sprachen bei EY in der Schweiz. Um den Anforderungen der Digitalisierung zu entsprechen, investiert die Firma in die ausgesprochen junge Belegschaft - das Durchschnittsalter beträgt rund 33 Jahre. Im letzten Jahr haben die Mitarbeitenden 170'340 Stunden an Aus- und Weiterbildung absolviert. Für einen modernen Arbeitgeber ist auch Diversität ein grosses Thema. Entsprechend setzt sich EY in der Schweiz intensiv für mehr Frauen auf den obersten Führungsebenen ein. Mit Robin Errico, Chief Risk Officer, wurde im Juli 2017 die erste Frau in die Schweizer Geschäftsleitung gewählt. «Ein gutes Gleichgewicht von weiblichen und männlichen Führungskräften ist für den zukünftigen Erfolg von Unternehmen ein zwingendes Kriterium. Wir übernehmen damit Verantwortung für die Entwicklung hin zu einer generell noch inklusiveren Gesellschaft», erklärt Marcel Stalder.

Chief Digital Officer für umfassende Digitalisierung beauftragt

Mit der Ernennung eines Chief Digital Officers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...