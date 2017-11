Weiden - Die Aktienmärkte steigen seit 2009 und notieren auf neuen Höchstständen, so die Experten von Robert Beer Investment.Die Sorglosigkeit nehme zu. Es scheine kaum noch Gründe für Kursrückgänge zu geben. Um weiter dabei zu sein, aber auch unvorhergesehene Rückschläge (schwarzer Schwan) etwas abzufedern, sollte der vorsichtige Investor von "long only" Strategien auf risikoadjustiere Strategien wechseln. ETF's würden den Index emotionslos in beide Richtungen 1:1 abbilden.

Den vollständigen Artikel lesen ...