Wien - Führungswechsel bei der amerikanischen State Street Corporation. Vorstandschef Jay Hooley tritt nach mehr als 30 Jahren Ende 2018 in den Ruhestand, so die Experten von "FONDS professionell".Ihm folge O'Hanley nach, der bislang als stellvertretender Vorsitzender von State Street sowie Präsident und CEO von State Street Global Advisors gearbeitet habe. Dort werde O'Hanley wiederum von Cyrus Taraporevala abgelöst. Taraporevala arbeite seit 27 Jahren in der Asset-Management-Branche und sei 2016 von Fidelity Investments zu State Street gewechselt.

Den vollständigen Artikel lesen ...