Bietet standardisierte und nahtlose geschlossene Konnektivität zum Austausch kritischer Daten zwischen der Produktion und dem Unternehmen

Aegis Software, ein globaler Anbieter von Manufacturing Execution Software (MES) hat heute bekanntgegeben, dass seine MES Software-Plattform FactoryLogix für SAP Enterprise Resource Planning (ERP), Version 6.0 zertifiziert wurde.

Die MES Lösung FactoryLogix von Aegis Software bietet eine digitale Zukunftslösung für die Fertigung diskreter Baugruppen in verschiedenen Branchen und fördert so die praktischen und erreichbaren Werte von Industrie 4.0. FactoryLogix basiert auf einer modernen digitalen Fertigungsplattform und visualisiert, steuert und verwaltet alle Aspekte der Produktion in Echtzeit. FactoryLogix verbessert die klassischen Praktiken in der Produktionstechnik hinsichtlich Computerisierung und Digitalisierung in Bereichen, die die Kontrolle des Produktionsflusses beinhalten sowie bei elektronischen Dokumentationen, Live Dashboards, die den Fortschritt anzeigen, Leistungskennzahlen und Analytik, außerdem hinsichtlich einem schlanken Materialmanagement und Logistik sowie bei der Planungshilfe und bei aktivem Qualitätsmanagement.

Neben der digitalen Verknüpfung mit Produktionsprozessen lässt sich FactoryLogix auch nahtlos in Unternehmenssysteme wie Business Solutions von SAP integrieren und greift auf wichtige Unternehmensdaten zur direkten Nutzung in einer aktiven, smarten Produktionsumgebung zu und zwar einschließlich digitaler Prozessdokumentation, Lean Supply Chain, aktivem Routing, Konformität und Compliance. In umgekehrter Richtung wird ebenfalls ein Mehrwert geboten, denn FactoryLogix agiert als digitaler Recorder zurück zu den Business Solutions von SAP und kommuniziert Produktionsereignisse bis hin zur vollständigen Traceability.

"SAP ist für ERP-Prozesse ein klarer Branchenführer, für den FactoryLogix die ideale Ergänzung darstellt," erläutert Dan Walls, Managing Director von Aegis Software Europe. "Die Zertifizierung durch SAP setzt unseren bereits bestehenden Kunden und auch den Neukunden ein klares Zeichen, dass der Wert ihrer Investition in jede Lösung noch verbessert wird durch einen zuverlässigen und sicheren Austausch wichtiger Informationen und zwar innerhalb einer Zeitspanne, die für einen echten Industrie 4.0 Betrieb unabdingbar ist."

Die Kunden können dank des Einsatzes des MES FactoryLogix von Aegis und den Business Solutions von SAP, Kosten bei der Einführung neuer Produkte signifikant reduzieren, ein höheres Maß an Qualität und pünktliche Lieferung erreichen, materialbezogene Kosten reduzieren und flexibler werden, um einen größeren Produktmix anbieten zu können, der nicht mit der damit üblicherweise verbundenen Einschränkung der Produktivität einhergeht. Dank der computergesteuerten Sichtbarkeit, Kontrolle und Planung von FactoryLogix können Sie auf Änderungen der Kundennachfrage problemlos reagieren und stellen Ihre Kunden somit klar auf die Geschäftsprinzipien von Industrie 4.0 ein.

Über Aegis Software

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1997, bietet Aegis Software eine umfassende und flexible Manufacturing Execution System (MES) Plattform, die den Herstellern die Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz bringt, die sie benötigen. Aegis verfügt über Büros und Mitarbeiter in Deutschland, Großbritannien und China und es bestehen Partnerschaften zu 37 Maschinenherstellern. Aegis hat seit der Gründung bereits über 2.000 Herstellern aus den Bereichen Elektronik, Medizin, Automobil, Militär sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie mit höchster Qualität bei der Umsetzung schneller und beständiger Innovationen geholfen und dabei gleichzeitig deren Betriebskosten gesenkt. Wenn Sie mehr über Aegis Software erfahren möchten, dann besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens https://www.aiscorp.com. Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz für Ihre Fertigung.

Anmerkung: FactoryLogix ist ein eingetragenes Warenzeichen von Aegis Industrial Software. Alle anderen hierin enthaltenen Firmen- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171108005936/de/

Contacts:

Aegis Software

Debbie Geiger

Vice President, Global Marketing

215-773-3571

dgeiger@aiscorp.com