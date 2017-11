Der indische Tata-Konzern investiert Millionen in sein größtes Werk Port Talbot. Damit soll die Wettbewerbsfähigkeit des lange als marode verschrienen Standorts steigen - kurz vor der Stahlfusion mit Thyssen-Krupp.

Für die Stahlkocher von Thyssen-Krupp ist "Port Talbot" das Reizwort schlechthin: Das Stahlwerk von Tata Steel in Südwales gilt als alt, marode, unproduktiv und hat in den vergangenen Jahren teils riesige Verluste angehäuft. Warum, so fragen sie, stehen viele deutschen Standorte von Thyssen-Krupp im Zuge der geplanten Fusion mit Tata Steel auf dem Prüfstand, das Tata-Werk in Wales aber nicht?

Die Antwort ist recht einfach: Tata Steel hat für das Werk eine Bestandsgarantie bis zum Jahr 2021 gegeben - im Gegenzug zur Übernahme seiner Pensionsverpflichtungen Mitte des Jahres durch die britische Regierung. Doch Tata Steel investiert auch - und macht das ehemals angeschlagene ...

