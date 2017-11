zu Teil 1: Standard für Breitbandkabelnetze

Die Breitband-Kabelversorgung hatte ihren Ursprung in den 80er-Jahren, als die Fernsehzuschauer vor den ersten Engpässen einer terrestrischen Versorgung standen. Einige geografische Lagen waren durch das damalige noch analoge Fernsehen teils unterversorgt. Ein zweiter Anlass, der die Fernseh-Kabelversorgung forcierte, war das Aufkommen der privaten Fernsehprogramme. Dafür standen nun nicht mehr genügend terrestrische Übertragungsbandbreiten zur Verfügung.

Die damalige Deutsche Bundespost (heute Telekom) schloss diese Lücken mit einer Breitbandkabelversorgung (BK-Netz). Später sprang auch das Internet mit »ins Boot«, d.?h. es nutzte ebenfalls das BK-Netz. Mit »DOCSIS« (data over cable system interface specification) einigte man sich auf einen einheitlichen Standard, um die Breitbanddienste besser zu organisieren. Ende dieses Jahres gilt nun der Standard mit der Version DOCSIS 3.1. Die dazu erforderliche aktive Übertragungstechnik besteht aus Kopfstellen des Breitband-Kabelnetzes die »CMTS« (Bild?10,?rechts) sowie den Eingangsverstärkern in den Immobilien, den CPE, customer premises equipment (Bild?10, links und mitte).

Die Neuerungen bei DOCIS 3.1

Die neue Version des DOCSIS-Standards ermöglicht auch die Erweiterung der Frequenzbereiche für den Downstream und den Upstream. Dabei kann die Grenze zwischen den beiden Bereichen grundsätzlich beliebig gewählt werden. Nach derzeitigen Planungen liegt der Upstream-Bereich zwischen 5?MHz und 204?MHz, was bezogen auf

DOCSIS 3.0 einen erheblichen Zuwachs bedeutet. Der Downstream-Bereich soll bei 258?MHz beginnen und in einem ersten Schritt bei 1218?MHz enden. Dadurch ergibt sich - ausgehend von DOCSIS 3.0 - ein Zugewinn von 356?MHz für den Downstream. Als nächste Stufe sind 1794 MHz als obere Grenzfrequenz festgelegt, also noch einmal eine Steigerung der Bandbreite von knapp 50?%. (Bild?11). Die Tabelle?2 stellt die bisherigen und zukünftigen DOCSIS-Werte gegenüber.

Durch die Erweiterung des Upstream-Frequenzbereichs wäre allerdings der analoge Hörfunk im UKW-Bereich (87,5 … 108?MHz) unmittelbar betroffen. Diesen könnte man zwar für DOCSIS aussparen, was allerdings die Reduzierung des Upstream-Frequenzbereichs von mehr als 20?MHz bedeuten würde. Eine empfehlenswerte Problemlösung für den Erhalt von Radioprogrammen im Kabel stellt der Übergang auf das digitale Kabelradio dar. Dabei handelt es sich um die Vielfalt der bei DVB-C mit den Fernsehprogrammen ergänzend übertragenen Hörfunkprogramme, die CD-Qualität aufweisen. Es könnte allerdings auch die Einspeisung von DAB+ im Pufferbereich zwischen Upstream und Downstream erfolgen.

Um den für die Umstellung auf DOCSIS 3.1 erforderlichen Aufwand zu ermitteln, bedarf es stets einer Ende-zu-Ende-Betrachtung des gesamten Übertragungssystems (Sender - Übertragungskanal - Empfänger), also von der CMTS in der Kopfstelle als Quelle bis zum Endgerät beim Kabelkunden als Senke. Die Ausgangslage bilden dabei Breitband-Kabelnetze, die mit DOCSIS 3.0 arbeiten.

Neue Kopfstellen und Empfangsverstärker erforderlich

Die wichtigsten Kriterien bei der Umstellung auf DOCSIS 3.1 sind die zu DOCSIS 3.0 nicht kompatible Übertragungstechnik und die größeren Frequenzbereiche für Downstream und Upstream. Man muss deshalb zuerst einmal die CMTS in der Kopfstelle und die korrespondierenden Kabelmodems bei allen angeschlossenen Nutzern austauschen, um die OFDM-Technik von DOCSIS 3.1 nutzen zu können. Die Installation und Inbetriebnahme des vom Kabelnetzbetreiber bereitgestellten neuen Kabelmodems kann dabei in der Regel durch den Nutzer erfolgen. Der Kabelkunde kann sich allerdings auch selber ein Kabelmodem beschaffen, da rechtlich inzwischen die sogenannte »Routerfreiheit« gilt und in diesem Rahmen der Kabelnetzbetreiber die Spezifikationen für den Netzabschluss dem Nutzer zur Verfügung stellen muss, damit sich dieser ein eigenes Modem (mit oder ohne nachgeschaltetem Router) beschaffen kann

Der Aufwand für den Kabelnetzbetreiber hängt somit von der Zahl der CMTS-Einheiten und den zu versorgenden Internetanschlüsse ab. Es müssen allerdings auch umfangreiche technische Änderungen im Backbone-Netz erfolgen, um die bei DOCSIS 3.1 anfallenden großen Datenmengen verarbeiten zu können. Der Aufwand dafür, hängt von der Konfiguration des Netzes ab.

Die Erweiterung des Frequenzbereichs auf 1218?MHz stellt für die Koaxleitungen keine Schwierigkeit dar, weil die Zunahme der frequenzabhängigen Leitungsdämpfung von 862?MHz bis 1218?MHz verhältnismäßig gering ist und durch höhere Pegel kompensiert werden kann. Problematisch sind jedoch alle frequenzabhängigen Baugruppen und Komponenten im Netz. Das gilt unabhängig davon, ob sie passiv (z.?B. Kabelabzweiger) oder aktiv (z.?B. Verstärker) sind. Der Austausch ist erforderlich, weil diese Funktionseinheiten bisher nur bis 862?MHz spezifiziert sind, bei DOCSIS 3.1 jedoch im ersten Schritt für Frequenzen bis 1?218?MHz geeignet sein müssen. Diese Anforderung gilt für alle Netzebenen. Es bedarf deshalb der Aktivität aller für die Netzebenen Zuständigen, damit erforderliche Umrüstungen erfolgen, weil sonst der Kabelkunde DOCSIS 3.1 nicht nutzen kann.

Vorerst bedarfsgerechte Umrüstung

Der vorstehend beschriebene Aufwand für die Erweiterung des Downstream-Frequenzbereichs auf 1218?MHz wird nach den bisherigen Erkenntnissen nicht sofort, sondern bedarfsgerecht erfolgen. Es bleibt deshalb die bisherige Grenzfrequenz von 862?MHz zuerst einmal erhalten. Der Umstieg auf 1218?MHz erfolgt dann nach wirtschaftlichen Aspekten, also wenn von den Kabelkunden ...

