ROUNDUP 2: Eon profitiert von niedrigeren Zinszahlungen und gutem Netzgeschäft

ESSEN - Der Energiekonzern Eon hat in den ersten neun Monaten von erheblich niedrigeren Zinszahlungen und einem guten Netzgeschäft profitiert und seinen Gewinn deutlich gesteigert. Unter dem Strich verdiente Eon bereinigt 965 Millionen Euro, was einen Anstieg von rund 50 Prozent bedeutet, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Auch zahlte Eon weniger Steuern als im Jahr zuvor. Inklusive der Sondererträge aus der zurückerhaltenen Brennelementesteuer aus dem ersten Halbjahr lag der Nettogewinn bei 3,7 Milliarden Euro. Die Aktie stieg am Vormittag um 1,1 Prozent zu.

ROUNDUP 2: HeidelbergCement verdient besser dank Europa und Nordamerika

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement nimmt nach einem schwächeren ersten Halbjahr dank gut laufender Geschäfte in Europa und den USA deutlich an Fahrt auf. Zudem lief es für die Heidelberger in Marokko, Indien und Australien deutlich besser als vor einem Jahr. Das Geschäft in Großbritannien litt hingegen unter der politischen Unsicherheit aufgrund des bevorstehenden Brexit.

Linde beim Aktientausch für Praxair-Fusion am Ziel

MÜNCHEN - Der Industriegasekonzern Linde ist bei der geplanten Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair zumindest beim Aktienumtausch am Ziel. Bislang wurden mehr als 74 Prozent der Linde-Aktien zum Umtausch in Papiere des neuen Konzerns eingereicht, teilte die im Dax notierte Gesellschaft am Mittwoch mit. Für den Zusammenschluss zur Nummer eins der Branche wollten Linde und Praxair mindestens 74 Prozent der alten Linde-Aktien einsammeln, um höhere Steuern in den USA zu vermeiden.

ROUNDUP/Credit Agricole winkt bei Commerzbank ab: Keine Pläne für Anteilskauf

PARIS - Die französische Großbank Credit Agricole ist nach eigenem Bekunden doch nicht an einem Einstieg bei der Commerzbank interessiert. Es gebe keine Pläne, einen Anteil der nach wie vor teilverstaatlichen deutschen Bank zu erwerben, sagte Credit-Agricole-Chef Philippe Brassac am Mittwoch in einer Telefonkonferenz nach Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal.

ROUNDUP: China und USA unterzeichnen Abkommen über neun Milliarden US-Dollar

PEKING - Beim Besuch von US-Präsident Donald Trump in Peking sind eine Reihe von Wirtschaftsabkommen mit einem Umfang von neun Milliarden US-Dollar unterzeichnet worden. Noch mehr sollen am Donnerstag folgen, sagte US-Handelsminister Wilbur Ross nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur China News am Mittwoch bei der Unterzeichnungszeremonie.

ROUNDUP: Symrise weiter auf Wachstumsspur - Börse feiert Quartalsbilanz

HOLZMINDEN - Der Aromenhersteller Symrise hat im dritten Quartal mit einem starken organischen Wachstum geglänzt. Aus eigener Kraft stieg der Umsatz um 9,1 Prozent. Damit hatte niemand am Markt gerechnet. Die Anleger griffen kräftig zu, was die Aktie auf ein Rekordhoch schob. In der MDax-Spitze legte sie zeitweise fast sechs Prozent zu.

ROUNDUP 2: Innogy findet Partner für britisches Problemgeschäft - Aktie legt zu

ESSEN/LONDON - Der Energiekonzern Innogy hat eine Lösung für sein seit längerem schwächelndes britisches Privatkunden- und Vertriebsgeschäft gefunden. Die RWE-Ökostromtochter legt ihre Tochter Npower mit dem britischen Vertriebsgeschäft des Versorgers SSE zusammen, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. An dem neuen Unternehmen wird Innogy künftig nur noch einen Minderheitsanteil halten. Bereits am Vortag hatten die beiden Konzerne Gespräche über eine Bündelung der Geschäfte bestätigt. Die Neuigkeiten aus Großbritannien waren der jüngste Kurstreiber für die im MDax notierte Aktie.

ROUNDUP: Dürr verbucht Bestellrückgang im dritten Quartal

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Anlagen- und Maschinenbauer Dürr hat im dritten Quartal weniger Aufträge einsammeln können. Zwischen Juli und September sank der Auftragseingang um 3 Prozent auf 815,2 Millionen Euro, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mitteilte. Hintergrund dafür war der Verkauf der industriellen Reinigungstechnik (Ecoclean), ohne den die Bestellungen um 3,5 Prozent gewachsen wären.

ROUNDUP: Evotec in der Spur zu Jahreszielen - Quartalsergebnis enttäuscht Börse

HAMBURG - Seine Partnerschaften mit großen Pharmaunternehmen zahlen sich für das Biotechnologieunternehmen Evotec weiterhin aus. Die Hamburger legten in den ersten neun Monaten auch dank Übernahmen einen kräftigen Sprung beim Umsatz und dem Ergebnis hin, wie das TecDax -Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Allerdings sorgten stark gestiegene Kosten für einen Gewinnrückgang im dritten Quartal. An der Börse zeigten sich die Investoren enttäuscht und nahmen Gewinne mit.

ROUNDUP 2: Springer setzt weiter auf Print und Digital

BERLIN - Axel Springer will sich auch weiterhin mitsamt seines Print- und Digitalgeschäfts in der Medienwelt behaupten. "Beide Geschäfte haben Zukunft", sagte Konzernchef Mathias Döpfner während einer Telefonkonferenz für Journalisten und verwies in diesem Zusammenhang auf ein zuletzt überraschend gutes Geschäft bei den Print-Werbeerlösen. Springers Aushängeschilder sind "Bild" und "Welt".

ROUNDUP: Zulieferer Schaeffler mit starkem dritten Quartal wieder auf Kurs

HERZOGENAURACH - Beim Zulieferer Schaeffler hellt sich die Lage nach den Schwierigkeiten im Frühjahr wieder auf. Im dritten Quartal konnten die Mittelfranken ihr Wachstumstempo vor allem dank der Nachfrage im Großraum China kräftig steigern. Um Währungseffekte bereinigt betrug das Umsatzplus konzernweit 7,4 Prozent, wie der MDax -Konzern am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. "Nach dem schwierigen zweiten Quartal hat sich unser Geschäft und die Ergebnislage im dritten Quartal deutlich stabilisiert", sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld.

ROUNDUP: Brenntag überrascht mit starken Quartalsergebnissen - Aktie zieht an

MÜLHEIM/RUHR - Der Chemikalienhänder Brenntag sieht sich nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg im dritten Quartal in der Spur zu seinen Jahreszielen. Vor allem in Nordamerika lief das Geschäft weiter rund. Selbst im schwierigen Lateinamerika-Geschäft verspürte der Konzern wieder etwas Aufwind. An der Börse zeigten sich die Investoren von den starken Quartalsergebnissen erfreut. Die Aktie schoss am frühen Morgen zeitweise um 8 Prozent in die Höhe - zuletzt erhöhte sich der Kurs um 6,39 Prozent auf 52,98 Euro.

ROUNDUP: Hannover Rück federt Hurrikan-Schäden mit Aktienverkäufen ab

HANNOVER - Der Rückversicherer Hannover Rück hat wegen herber Belastungen durch Wirbelstürme und Erdbeben Aktien für fast eine Milliarde Euro zu Geld gemacht. Dennoch ist das bisherige Gewinnziel außer Reichweite. Vorstandschef Ulrich Wallin erwartet 2017 jetzt noch einen Überschuss von 800 Millionen Euro. Die zuvor angepeilte Milliardenmarke nimmt er erst 2018 wieder ins Visier. Die Aktionäre sollen aber auch jetzt nicht leiden, wie Finanzchef Roland Vogel bei der Vorlage der Quartalszahlen am Mittwoch verdeutlichte. Ihnen winkt eine genauso hohe Dividende wie im Vorjahr - inklusive Sonderausschüttung.

ROUNDUP 2: Vonovia verdient dank höherer Mieten deutlich mehr

BOCHUM - Steigende Mieteinnahmen und zusätzliche Dienstleistungen rund um Gebäude haben Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia einen Gewinnsprung beschert. Zudem profitierte das Unternehmen von einem hochwertigeren Wohnungsbestand und Neubau. Das operative Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations I (FFO I) - sei in den ersten neun Monaten um gut 20 Prozent auf 690,5 Millionen Euro gestiegen, teilte die im Dax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Bochum mit.

