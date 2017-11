Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Nokia von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, aber das Kursziel auf 4,20 Euro belassen. Während Konkurrent Ericsson Marktanteile gewinne, habe Nokia Schwierigkeiten mit seinen Produkten und Kunden, schrieb Analyst Stefan Slowinski in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. Investoren könnten dies als "marktbezogen" abtun. Der Analyst glaubt aber vielmehr an firmenspezifische Gründe und verwies auf die nächste 5G-Netzgeneration als branchenweiten Kurstreiber. Vor diesem Hintergrund sei es gefährlich, bei Nokia auf fallende Kurse zu setzen./tih/gl Datum der Analyse: 08.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0135 2017-11-08/15:22

ISIN: FI0009000681