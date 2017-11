Die Munich-Re-Tochter erhält eine viele Offerten für seine Töchter Ergo Leben und Victoria Leben. Eine Entscheidung, ob der Verkaufsprozess fortgesetzt wird, könnte bereits in den nächsten Wochen fallen.

Der Sondierungsprozess für den umstrittenen Verkauf von rund sechs Millionen Lebensversicherungs-Policen der Ergo-Versicherung hat eine erste wichtige Hürde genommen. Der Ergo liege inzwischen eine größere Zahl von Angeboten vor, die das Unternehmen nun sorgfältig hinsichtlich aller relevanten Aspekte prüfen und bewerten werde, sagte am Mittwoch eine Sprecherin des Düsseldorfer Versicherers. Diese Prüfung werde voraussichtlich mindestens bis Ende November dauern.

Der erwogene Verkauf - er wäre die größte Veräußerung eines Bestandes in der Geschichte der Bundesrepublik - nimmt damit konkrete Formen an. Um welche Bieter es handelt, verriet der Konzern nicht. Laut Insidern haben unter anderem sowohl die Swiss Re als auch die Resolution Group, die in Großbritannien seit fast 15 Jahren Lebensversicherungen ohne Neugeschäft abwickelt, vorgefühlt. Das Handelsblatt hatte vor einer Woche vorab berichtet, dass Ergo-Chef Markus Rieß bis Mitte November erste unverbindliche Angebote einsammeln wolle. Der Konzern bestätigte nun, dass die Frist für die Abgabe solcher Offerten Ende vergangener Woche abgelaufen sei.

Rieß fackelt damit bei der Prüfung des Verkaufs nicht lange. Erst auf Grundlage der Prüfung der Angebote wolle Ergo entscheiden, ob ein Verkauf auf die Tagesordnung komme und - falls ja - mit "wem von den Interessenten das Unternehmen in vertiefende Gespräche gehen" werde. sagte die Sprecherin ...

