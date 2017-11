Die attraktive Phase für Börsengänge möchte auch die im thüringischen Jena ansässige InflaRx nutzen, allerdings mit einem IPO an der US-Technologie-Börse Nasdaq. 6.667.000 Stammaktien zu je 15 Dollar plant die Biotech-Firma zu platzieren und einem Bruttoemissionserlös von rund 100 Millionen Dollar zu erzielen. On top haben Konsortialbanken die Möglichkeit, per Mehrzuteilungsoption weitere 1.000.050 Aktien zum Ausgabepreis in einer Frist von 30 Tagen zu erwerben.

