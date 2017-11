=== 00:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 30./31. Oktober *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Siemens AG, Jahresergebnis (09:00 PK), München *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK in Frankfurt), Bonn *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate, Niestetal 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin 07:00 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 9 Monate (12:00 Telefonkonferenz), Bad Vilbel 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1H, Heidelberg 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 9 Monate, Lübeck 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 9 Monate, Martinsried *** 07:30 AT/OMV AG, Ergebnis 3Q, Wien 07:30 LU/SAF-Holland SA, ausführliches Ergebnis 3Q, Luxemburg 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q, Triest 07:35 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate, Wiesbaden 07:45 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q, München *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz September Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +21,4 Mrd Euro zuvor: +21,6 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +25,0 Mrd Euro zuvor: +17,8 Mrd Euro *** 08:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q (08:15 Telefonkonferenz), Unterföhring *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 3Q, Koblenz 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 9 Monate, Kahl am Main *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q, London 08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H, London 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H, London *** 08:30 DE/Continental AG, Ergebnis 3Q, Hannover 08:30 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q, München *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Gütersloh 09:00 EU/SSM-Chefin Nouy, Eröffnungsrede bei Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 09:15 DE/Opel Automobile GmbH, PK zur Vorstellung des strategischen Zukunftsplans von Opel/Vauxhall, Rüsselsheim *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), PK zum Weihnachtsgeschäft, Berlin *** 11:00 EU/Kommission, PK zur Herbst-Wirtschaftsprognose, Brüssel *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator September *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Oktober, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 229.000 *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Altmaier, PK zum Ergebnis der Steuerschätzung, Berlin *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q, Büdelsdorf 19:20 US/EZB-Direktorin Lautenschläger, Rede bei einer gemeinsamen Konferenz von BoE, HKMA und IWF, Washington *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q, Burbank 22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung über Zulassungsverlängerung von Glyphosat, Brüssel - EU/Sechste Verhandlungsrunde über den Austritt Großbritanniens aus der EU (bis 10.11.), Brüssel ===

