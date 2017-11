Berlin (ots) - Er ist ein begnadeter Pianist und ein grandioser Dirigent. Am 14. November wird der Ausnahmekünstler Daniel Barenboim 75 Jahre alt. Anlässlich seines Geburtstages zeigt der Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb) am 12. November, um 23.00 Uhr, den Film "Barenboim oder die Kraft der Musik" von Sabine Scharnagl.



Der Film blickt auf die großartige Karriere des Künstlers zurück und illustriert die wichtigsten Stationen und Begegnungen in seiner langen künstlerischen Laufbahn als Pianist und Dirigent. Er begleitet ihn bei der Verwirklichung seiner persönlichen Herzensprojekte, die dem Zuschauer auch den politisch denkenden und sozial handelnden Menschen Daniel Barenboim näher bringen.



"Große Musik ist das Ergebnis intensiven Zuhörens", sagt Daniel Barenboim. Dieser Film will nicht nur den Musiker und Menschen Daniel Barenboim vorstellen und verstehen, er soll auch vermitteln, wie und wann große Musik entsteht. Und was sie bei Menschen bewirken kann.



Vom Ausgangspunkt der Dokumentation, der Eröffnung des Pierre Boulez Saals in Berlin im Frühjahr 2017, eines jener Herzensprojekte Barenboims, das viele seiner künstlerischen und politischen Anliegen verbindet, erhält der Zuschauer Einblicke in die Proben mit dem West Eastern Divan Orchester, in dem Musiker aus dem Nahen Osten gemeinsam musizieren und gelangt schließlich mit dem musikalischen Weltbürger bis in seine Heimat Argentinien, mit der er sich noch immer zutiefst verbunden fühlt.



Der Film ist eine Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk. Im Anschluss um 23.45 Uhr zeigt der rbb das Eröffnungskonzert des Pierre Boulez Saals.



Weitere Informationen mit Videoabruf: https://www.rbb-online.de/un ternehmen/presse/presseinformationen/programm/2017/11/20171112_barenb oim.html



