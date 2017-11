Ex-Patriarch Ferdinand Piëch nimmt endgültig Abschied von Volkswagen. Der frühere Konzernlenker legt nun auch sein Mandat als Aufsichtsrat der VW-Muttergesellschaft Porsche SE nieder.

Der frühere VW-Konzernlenker Ferdinand Piëch (80) gibt wie geplant seinen letzten wichtigen Posten in der Autobranche ab. Er werde sein Aufsichtsratsmandat bei dem VW-Großaktionär Porsche SE zum 8. Dezember niederlegen, teilte die Porsche SE (PSE) am Mittwoch in Stuttgart mit. Piëch sitzt seit 1981 in dem Kontrollgremium.

Mit der Mandatsniederlegung reagiert Piëch darauf, dass der im April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...