DaSense und EAGLE bereit zum unternehmensweiten Rollout
08.11.2017

Die NorCom-Projektteams für EAGLE und DaSense können den erfolgreichen Abschluss eines essentiellen Meilensteins vermelden: Die vollumfängliche Installation der finalen Kundenversion beider Produkte in den Unternehmen wurde planmäßig vollendet. Damit sind EAGLE und DaSense bei zwei Großkunden bereit zum unternehmensweiten Rollout.

In der nun abgeschlossenen, einleitenden Projektphase wird das generische NorCom-Produkt beim Kunden vor Ort installiert - und dort um individuelle Funktionalitäten und Anforderungen erweitert, sowie in das technische Unternehmensumfeld integriert. Diese sensible und sehr aufwändige Projektphase ist die Bewährungsprobe der Software im Unternehmen und wesentlich für die Akzeptanz beim letztlichen Endanwender. Mit dem positiven Test gilt diese Phase nun sowohl für EAGLE als auch für DaSense als gelungen abgeschlossen.

Wirtschaftlich ist der Vollzug dieser Projektphase für NorCom von großer Bedeutung, stellt sie doch eine Investition in Kunden und Software dar. "Der Kunde erwartet, wenn er unsere Softwareprodukte bestellt, diese einsatzbereit ausgeliefert zu bekommen. Diese Einsatzbereitschaft können wir aber aufgrund der individuellen Ansprüche und der Komplexität der Projekte nicht von Tag eins an gewährleisten, sondern erst nach Abschluss dieser ersten Projektphase", erläutert Dr. Tobias Abthoff, Vorstand der NorCom IT AG. "Während dieser Zeit gehen wir also in Vorleistung und entwickeln zum Teil auf eigene Kosten. Die erfolgreiche Installation und Abnahme des Release 1.0 läuten für uns die profitablen Phasen eines Projekts ein."

Nächster Schritt ist nun der unternehmensweite Rollout in den kommenden Monaten an dessen Ende mehre 1.000 Anwender mit der Software arbeiten sollen.

Über DaSense DaSense ist eine extrem performante, offene Entwicklungsplattform, die für Big Data Projekte verschiedenster Ausprägung eingesetzt werden kann. Dabei bedient es die Sicherheits- und Produktionsstandards großer Unternehmen.

Neben der "On-Premise"-Installation von DaSense bietet NorCom Leistungen auch "as a Service" in der Cloud an. Neukunden können damit das intelligente Produkt einfach nutzen ohne große Anfangsinvestitionen leisten zu müssen. Bestandskunden können bestehende Installationen schnell weltweit skalieren.

NorCom bietet einen DaSense-Testzugang über Microsoft Azure als Cloud-Lösung an. Testdaten können über einen sicheren Zugang hochgeladen und einer Analyse mit DaSense unterzogen werden (Kontaktaufnahme über info@dasense.de)

Über EAGLE EAGLE ist eine wissens- und assistenzbasierte Kommunikationsplattform. EAGLE garantiert höchste Qualität und ein effizienteres Ablegen, Verwalten und Steuern von Dokumenten in weltweit agierenden Entwicklungs-Teams. EAGLE ist eine effektive Plattform für die gemeinsame Entwicklung und Bearbeitung von Dokumenten sowohl in geschlossenen Gruppen als auch in offenen Teams. Auf der Basis von NLP (Natural Language Programming) werden EAGLE-Anwender von intelligenten Assistenten unterstützt und erhalten Vorschläge zur Optimierung der Arbeitsprozesse und -inhalte.

NorCom ist ein Full-Chain-Supplier für Big Data-Solutions. Hochqualifizierte Consultants und Data Scientists entwickeln Ihrer Geschäftsstrategie entsprechend bedarfsgerechte Big Data- und Datenmanagement-Lösungen. Neben unseren Standard-Produkten bieten unsere Software-Experten kundenspezifische Individualanwendungen. Unsere Operations-Spezialisten gewährleisten den reibungslosen Betrieb Ihrer neuen Lösung.

