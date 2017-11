Bei Snap läuft es nach wie vor alles andere als rund. Konkret hat sich der Verlust mehr als verdreifacht. Umsatz- und Nutzerwachstum lagen deutlich unter den Erwartungen der Märkte. Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit rund um Snap heute. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR wirft hier einen Blick auf die Aktie. Ausserdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.