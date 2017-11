Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für TAG Immobilien von 16,75 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Neuhold hob in einer Studie vom Mittwoch seine Schätzungen für das operative Ergebnis (FFO) bis 2019 an. Er begründete dies mit den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen, den über den Konsensschätzungen liegenden Unternehmenszielen für 2018 und dem anhaltend positiven Umfeld in den wichtigsten Märkten des Unternehmens./ajx/tih Datum der Analyse: 08.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0145 2017-11-08/15:51

ISIN: DE0008303504