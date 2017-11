Mainz (ots) -



Die ZDF-Berichterstattung von den Olympischen Spielen 2016 in Rio ist beim Olympic Golden Rings Award mit einer Silbermedaille in der Kategorie "Best Olympic Digital Service" ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurde das ZDF dabei vor allem für sein zukunftsweisendes Angebot im Bereich der Virtuellen Realität (VR) und 360°-Produktionen.



Im Web wurden nicht nur Olympia-Wettkämpfe in 360° angeboten, sondern auch eigene Filme in virtueller Realität produziert: Ob Klettern am Zuckerhut, ein Rundgang durch die Favela oder ein atemberaubender Drahtseilakt 800 Meter über Rio - mit der Virtual-Reality-Brille konnten die ZDF-Zuschauer tief in die Olympiawelt eintauchen.



Anke Scholten, Programmchefin der ZDF-Olympia-Berichterstattung: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Angebote, das Erlebnis Olympia auf neuen, attraktiven Wegen zu vermitteln, vom IOC gewürdigt werden. Diesen Weg werden wir konsequent bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar 2018) weitergehen und spannende Wettbewerbe und junge Sportarten in 360° präsentieren."



In Anwesenheit von IOC-Präsident Thomas Bach und vielen Persönlichkeiten des internationalen Sports und der Medien nahm die stellvertretende ZDF-Sportchefin Anke Scholten den Preis für die ZDF-Sportredaktion am Dienstag, 7. November 2017, bei einer feierlichen Zeremonie in Lausanne in Empfang.



Der renommierte Golden Rings Award des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) würdigt seit 1976 alle zwei Jahre herausragende Fernsehbeiträge von Olympischen Sommer- und Winterspielen und wird in sechs Kategorien vergeben.



