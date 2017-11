Kunden genießen die gewohnt hohe und verlässliche Produkt- und Kundendienstqualität und erhalten Zugang zu einer noch größeren Auswahl an Zweikomponenten-Flüssigkeitsdosierprodukten.

Nordson EFDein Nordson-Unternehmen (NASDAQ: NDSN) und der weltweit führende Hersteller von Präzisionsdosiersystemen, gibt bekannt, dass Plas-Pak Industries, Inc. jetzt zu Nordson EFD gehört. Mit der im ersten Quartal erfolgten Übernahme erweitert Nordson EFD ihr Angebot an spritzgussgeformten 2K-Dosier- und Verpackungsprodukten aus Kunststoff zum Einmalgebrauch, darunter Kartuschen für industrielle und kommerzielle Klebstoffe. Seit der Meldung der Übernahme am 1. Februar wurde ein systematischer Integrationsplan umgesetzt. Dank der Integration ist Nordson EFD nun in der Lage, unter mehreren anderen Produkten auch Sprühsysteme für Zweikomponentenwerkstoffe anzubieten, die in Wartungs- und Instandsetzungsanwendungen zum Einsatz kommen.

"Die Kunden von Plas-Pak kommen nun unter anderem in den Genuss einer größeren Auswahl von 2K-Produkten, besserer Unterstützung, sowie einer erweiterten globalen Präsenz und Auftragserfüllung", erklärte Brian Dodier, Business Unit Director Consumables. "Die Kunden von Nordson EFD profitieren ihrerseits von der größeren Produktauswahl nach der Integration, darunter Ratio-Pak-Kartuschen zum Einschnappen."

Die Integration füllt Lücken in der bestehenden 2K-Produktlinie von Nordson EFD und bietet eine bessere Präsenz in den Märkten für Heimwerker, Rohrbeschichtung, Zahnmedizin und Schiffsreparaturen. Außerdem verschafft sie dem Unternehmen Zugang zu einem neuen, wachstumsstarken 1K-Markt in der Tiergesundheit. Nordson EFD bietet nun Dial-A-Dose kalibrierte Kartuschen für veterinärmedizinische und Tiergesundheitsanwendungen.

Darüber hinaus nutzt Nordson EFD die (knapp 15.000 qm) große und nach ISO 9001:2008 zertifizierte Anlage in Norwich im US-Bundesstaat Connecticut, um für weiteres Wachstum gerüstet zu sein.

Weitere Informationen über Nordson EFD erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter nordsonefd.com, facebook.com/NordsonEFD oder linkedin.com/company/nordson-efd. Senden Sie eine E-Mail an info@nordsonefd.com oder rufen Sie uns an unter der Rufnummer +1 401.431.7000 oder 800.556.3484.

Über Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dosiersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Dosierung von Kleb- und Schmierstoffen und anderen Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind somit Herstellern in einem breiten Spektrum von Branchen behilflich, Durchsatz und Qualität zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Zu weiteren Produkten aus dem Fluidmanagement gehören hochwertige Kartuschen für Ein- und Zweikomponentenmaterialien zusammen mit einer breiten Vielfalt von Formteilen, Verbindungsstücken und Anschlüssen zur Steuerung von Flüssigkeiten im medizinischen, biopharmazeutischen und weiteren industriellen Bereichen. Das Unternehmen ist auch ein führender Entwickler spezieller Lotpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über die Nordson Corporation

Nordson entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme, die zum Auftragen und Verarbeiten von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtungsmitteln und Biomaterialien sowie beim Flussmanagement, der Qualitätsprüfung und -inspektion, Oberflächenbehandlung und Aushärtung zum Einsatz kommen. Die Produkte des Unternehmens werden durch umfangreiches Applikationsfachwissen und globalen Direktvertrieb und Service unterstützt. Nordson beliefert eine breite Vielfalt von Endmärkten für kurzlebige und langlebige Verbraucher- und Technologieprodukte der Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Geräte, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage sowie Fertigung. Das seit 1954 bestehende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält Betriebs- und Service-Niederlassungen in über 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson auf www.nordson.com,www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171108005114/de/

