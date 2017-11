FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 8. November 2017. FRANKFURT (Börse Frankfurt). UBS Global Asset Management startet mit eigenem ETF-Angebot und beginnt mit drei Renten-ETFs, die Zugang zu inflationsgebundenen Euro-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern bieten.

Seit Mittwoch sind drei neue Exchange Traded Funds (ETFs) des Emittenten UBS Global Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.

Mit zwei der neuen Rentenindex-ETFs erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von auf Euro lautenden, inflationsgebundenen Staatsanleihen zu partizipieren, die über ein Investment Grade-Rating verfügen. Die beiden ETFs unterscheiden sich hinsichtlich der Laufzeiten der Anleihen. Anleger haben die Möglichkeit, in Anleihen mit einer Laufzeit von ein bis zehn Jahren oder in Anleihen mit einer Laufzeit von über zehn Jahren zu investieren.

Mit dem dritten neuen ETF, der UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF, können Anleger in ein diversifiziertes Portfolio verschiedener Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einer Laufzeit von einem bis fünf Jahren investieren.

Das Produktangebot auf Xetra umfasst derzeit insgesamt 1.208 ETF. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 11 Milliarden Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

8. November 2017, © Deutsche Börse AG

