Nach versöhnlichen Äußerungen der britischen Premierministerin hatte die EU-27 auf ein konkretes finanzielles Angebot aus London gehofft. Doch Brexit-Minister David Davis kommt erneut mit leeren Händen nach Brüssel.

Beim letzten Besuch von Theresa May in Brüssel sah noch alles ganz gut aus. Die britische Premierministerin versprach, die von der EU gestellte Austrittsrechnung an Großbritannien "Zeile für Zeile" zu prüfen. Diese gilt momentan als größter Stolperstein in den Brexit-Verhandlungen. Mays Zusage wurde daher im Rest der EU als positives Signal verstanden. Brexit-Chefverhandler Michel Barnier äußerte sich vorsichtig optimistisch. Die Chancen stünden gut, noch vor Jahresende in die zweite Phase der Gespräche einsteigen und Beratungen über die künftige Partnerschaft zwischen Großbritannien und der EU-27 eröffnen zu können. "Das Fenster steht offen, alle strengen sich an und ich glaube daher, dass es möglich ist", sagte der Franzose im Interview mit dem Handelsblatt.

Das war am 24. Oktober. Nur zwei Wochen später scheint die Zuversicht schon wieder verflogen. Die Hoffnung, dass die Briten nun endlich ein neues finanzielles Angebot an die EU vorlegen, wird diese Woche wieder einmal enttäuscht. Brexit-Minister David Davis wird am Donnerstag erneut mit leeren Händen nach Brüssel kommen. Auch zur sechsten Verhandlungsrunde bringe Davis keine konkreteren ...

